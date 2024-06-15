ABD'den Ukrayna'ya 1,5 milyar dolarlık ek yardım sözü

Harris, İsviçre'nin ev sahipliğinde Nidwalden kantonundaki Bürgenstock kasabasında düzenlenen zirvede yaptığı konuşmada, "adil ve kalıcı bir barış" elde etmek için ABD'nin Ukrayna'ya tam destek konusundaki kararlılığının devam ettiğini, enerji sektörünü ve Rusya ile devam eden savaştan etkilenen sivillerin durumunu iyileştirmek için Ukrayna'ya en az 1,5 milyar dolarlık yardım sağlanacağını belirtti.

Harris, "Milletlerin kendi ittifaklarını seçme hakları vardır. Devredilemez haklar vardır. Hükümetlerin koruması ve hukukun üstünlüğüne saygı duyulması gerekir. Tüm devletlerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmeli ve ulusal sınırlar zorla değiştirilmemelidir." dedi.

"Rusya'nın acımasız saldırganlığına karşı kendilerini savunan Ukrayna halkını destekleme konusundaki sarsılmaz bağlılığımızı yeniden teyit etmek için buradayım." diye konuşan Harris, Zelenskiy ile ikili görüşmesinde de bu doğrultuda desteklerini yinelediğini vurguladı.

Harris, şöyle devam etti:

"Rusya'nın saldırganlığı yalnızca Ukrayna halkının yaşamına ve özgürlüğüne yönelik bir saldırı değildir. Bu sadece küresel gıda güvenliğine ve enerji kaynaklarına yönelik bir saldırı değil. Rusya'nın saldırganlığı aynı zamanda uluslararası kural ve normlara ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nda yer alan ilkelere yönelik bir saldırıdır."

ABD'nin BM Şartı ilkelerine ve Ukrayna halkının iradesine dayanan "adil ve kalıcı bir barış için" çalışmaya devam edeceğini dile getiren Harris, "Bir saldırgan komşusunu işgal ettiğinde dünya tepki vermezse, diğer saldırganlar da şüphesiz cesaretlenecektir." ifadelerini kullandı.

Bu arada, ABD Başkan Yardımcılığı Ofisinden yapılan bilgilendirmede, Ukrayna'ya 1,5 milyar dolarlık yardımın 500 milyon dolarlık bölümünün enerji yardımı olarak verileceği ve ülkenin, Rusya'nın son saldırılarında hasar gören enerji altyapısının güçlenmesine yönelik olacağı vurgulandı.

Bilgilendirmede, yardımın diğer bölümüyle de milyonlarca Ukraynalının gıda, sağlık, barınma, su ve hijyen gibi ihtiyaçlarının karşılanacağı bildirildi.

