İSTANBUL 27°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Haziran 2023 Cuma / 28 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,6318
  • EURO
    25,8155
  • ALTIN
    1485.03
  • BIST100
    5475.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'den Ukrayna'ya 205 milyon dolarlık ilave yardım
Dünya

ABD'den Ukrayna'ya 205 milyon dolarlık ilave yardım

ABD, Ukrayna'ya 205 milyon dolarlık ilave insani yardım sağlayacağını duyurdu.

AA16 Haziran 2023 Cuma 18:24 - Güncelleme:
ABD'den Ukrayna'ya 205 milyon dolarlık ilave yardım
ABONE OL

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yardımın "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı haksız ve zalim savaşı"na karşı Ukrayna'ya sağlanan desteğin bir parçası olduğu aktarıldı.

ABD yardımının gıda, su, koruma, eğitim, barınak ve sağlık gibi alanlarda Ukrayna halkına kritik destek sağladığı belirtilen açıklamada, "Rusya'nın işgalinin ardından 6 milyon kişi ülkeyi terk ederken 5 milyon kişi de ülke içinde yerinden edildi." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı insani yardımın bu yıl 605 milyon dolara ulaştığı kaydedildi.

ABD'nin şubat 2022'den bu yana Ukrayna'ya aktardığı insani yardımın 2,1 milyar dolar olduğuna işaret edilen açıklamada, tüm destekçilere katkılarını artırmaları çağrısında bulunuldu.

  • ukrayn
  • insani yardım

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.