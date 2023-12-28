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Dünya

ABD'den Ukrayna'ya 24 milyar dolar askeri yardım

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, son bir yılda ABD'den 24 milyar dolardan fazla silah yardımı yapıldığını bildirdi.

AA28 Aralık 2023 Perşembe 15:40 - Güncelleme:
ABD'den Ukrayna'ya 24 milyar dolar askeri yardım
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Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Zelenskiy, "Bu sene boyunca ABD, Ukrayna'ya 34 paket halinde toplam 24 milyar dolardan fazla askeri yardım sundu. 'Patriot' hava savunma sistemleri, 'Abrams' tankları, zırhlı araçlar, 'ATACMS' füzeleri, DPICM (çift amaçlı geliştirilmiş konvansiyonel mühimmat), mayın temizleme araçları ve diğer önemli kalemleri teslim aldık." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ülkesine F-16 savaş uçaklarının gönderilmesini "tarihi bir karar" olarak niteledi.

ABD'den gelecek 250 milyon dolarlık yeni askeri destek paketi için ABD Başkanı Joe Biden'a bizzat teşekkür eden Zelenskiy, "Bizler hiçbir zaman yardımları unutmayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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