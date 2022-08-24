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Dünya

ABD'den Ukrayna'ya 3 milyar dolarlık yeni silah yardımı

ABD, Ukrayna'ya 3 milyar dolar değerinde yeni bir silah yardımı açıklamayı planlıyor. Bugün açıklanması beklenen yardım paketi Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı işgalden bu yana Ukrayna'ya tek seferde yapılacak en büyük yardım olacak.

Reuters24 Ağustos 2022 Çarşamba 09:29 - Güncelleme:
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ABD'li bir yetkilinin verdiği bilgiye göre yardım paketini bugün, Ukrayna'nın Bağımsızlık Günü'nde açıklayacak.

Yardım paketi için ödenek ABD Kongresi tarafından tahsis edilen Ukrayna Güvenlik Yardım İnisiyatifi (USAI) aracılığıyla sağlanacak.

USAI, Biden yönetiminin silahları ABD'nin mevcut silahlı kuvvetler stokları yerine savunma sanayinden temin etmesine olanak sağlıyor.

Adının açıklanmasını istemeyen ABD'li yetkili yeni pakette Ukrayna'ya daha önce gönderilmemiş bir silah türü bulunmadığını, daha çok cephane ve savunma sistemleri gibi orta vadeli hedeflere hizmet edecek silahların bulunduğunu söyledi.

Şirketlerin silahları temin etme süresi de göz önüne alındığında USAI kapsamında, silahların Avrupa'ya ulaşması aylar sürebilir.

Yetkili, silah sayısı ve çeşitlerinde paket resmi olarak açıklanmadan önce değişime gidilebileceğini ifade etti.

Rusya'nın 24 Şubat'ta başlayan işgalinden bu yana ABD Ukrayna'ya toplam 10.6 milyar dolar değerinde silah yardımı yaptı.

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