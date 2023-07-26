İSTANBUL 40°C / 26°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Temmuz 2023 Çarşamba / 9 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9576
  • EURO
    29,8633
  • ALTIN
    1708.79
  • BIST100
    6625.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'den Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık ilave askeri yardım
Dünya

ABD'den Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık ilave askeri yardım

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna'ya hava savunma sistemleri mühimmatı ve ağır silahlar içeren 400 milyon dolarlık ilave askeri yardım paketi açıkladı.

AA26 Temmuz 2023 Çarşamba 11:25 - Güncelleme:
ABD'den Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık ilave askeri yardım
ABONE OL

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık yeni bir askeri yardım yapılacağı ve paket kapsamında Ukrayna'ya ilk kez "Hornet" insansız hava araçlarının gönderileceği belirtildi.

Açıklamada, ilave askeri yardımların ayrıca hava savunma mühimmatları, toplar ve cephaneler, zırhlı araçlar ve zırh delici silahları içerdiği kaydedildi.

ABD'nin, Ukrayna'ya savaşta acil ihtiyaçları ve daha uzun vadeli güvenlik yardımlarını temin etmek için müttefik ve ortaklarıyla çalışmaya devam edeceği vurgulandı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yaptığı açıklamada, paketin Savunma Bakanlığı envanterinde bulunan "kritik öneme sahip askeri yardımı" içerdiğini ifade etti.

ABD, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana Ukrayna'ya 41 milyar dolardan fazla askeri yardım sağladı.

Pentagon, en son 19 Temmuz'da Ukrayna'nın savaş alanı ihtiyaçlarını desteklemek için 1,3 milyar dolarlık yeni askeri yardım paketini duyurmuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.