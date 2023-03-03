ABD'den Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık yardım

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin Ukrayna'ya desteklerinin süreceğini yineleyerek, Ukrayna'ya ABD ordusunun envanterinden 400 milyon dolarlık mühimmat ve ekipman verileceğini açıkladı. Blinken yaptığı yazılı açıklamada, "Başkan Biden'ın verdiği yetki uyarınca, 33'üncü kez ABD envanterinden Ukrayna için 400 milyon dolar değerindeki mühimmat ve teçhizatın çekilmesine izin veriyorum. Yardım paketinde ABD'nin sağladığı Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemi (HIMARS) ve obüsler için ek mühimmatın yanında Bradley Piyade Muharebe Araçları mühimmatı, zırhlı araç aşırma köprüleri, yıkım mühimmatı ve teçhizatı ile diğer bakım ve eğitim ekipmanları da yer almaktadır. Rusya tek başına bugün savaşını bitirebilir. Rusya bunu yapana kadar, ne kadar sürerse sürsün Ukrayna ile birlik olacağız ve savaş alanında ordusunu güçlendireceğiz, böylece Ukrayna müzakere masasında mümkün olan en güçlü konumda olacak" ifadelerini kullandı.