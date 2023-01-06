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Dünya

ABD'den Ukrayna'ya bugüne kadarki en büyük askeri yardım paketi açıklanacak

ABD, Ukrayna için bugüne kadarki en büyük yeni askeri yardım paketini duyuracak.

AA6 Ocak 2023 Cuma 22:47 - Güncelleme:
ABD'den Ukrayna'ya bugüne kadarki en büyük askeri yardım paketi açıklanacak
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Günlük basın brifinginde konuşan Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, gün içinde Savunma Bakanlığının (Pentagon) Ukrayna'daki savaş için bugüne kadarki en büyük askeri yardım paketini duyuracaklarını bildirdi.

Jean-Pierre, Ukrayna'ya ABD'nin kendi envanterinden 2,85 milyar dolarlık askeri yardım paketi desteği verileceğini belirterek, paketin NATO'nun doğu kanadındaki müttefiklere verilecek 682 milyon dolarlık yardımı ve Ukrayna ordusunun uzun vadeli kapasitesini ve modernizasyonunu sağlamak için verilecek 225 milyon dolarlık dış askeri finansmanı da kapsayacağını söyledi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın "kritik bir aşamada" olduğunu belirten Jean-Pierre, bu kapsamda ABD'nin Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğinin altını çizdi.

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