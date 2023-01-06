ABD'den Ukrayna'ya bugüne kadarki en büyük askeri yardım paketi açıklanacak

Günlük basın brifinginde konuşan Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, gün içinde Savunma Bakanlığının (Pentagon) Ukrayna'daki savaş için bugüne kadarki en büyük askeri yardım paketini duyuracaklarını bildirdi.

Jean-Pierre, Ukrayna'ya ABD'nin kendi envanterinden 2,85 milyar dolarlık askeri yardım paketi desteği verileceğini belirterek, paketin NATO'nun doğu kanadındaki müttefiklere verilecek 682 milyon dolarlık yardımı ve Ukrayna ordusunun uzun vadeli kapasitesini ve modernizasyonunu sağlamak için verilecek 225 milyon dolarlık dış askeri finansmanı da kapsayacağını söyledi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın "kritik bir aşamada" olduğunu belirten Jean-Pierre, bu kapsamda ABD'nin Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğinin altını çizdi.