ABD'den Ukrayna'ya yapılan yardım 45 milyar dolara yaklaştı

Ukrayna-Rusya savaşı sürerken, Ukrayna'ya en çok yardım gönderen ülkelerin başını ABD çekti.



ABD'de Biden yönetimi, göreve geldiği Ocak 2021'den itibaren Ukrayna'ya çeşitli kanallar üzerinden yaklaşık 45 milyar dolar değerinde askeri yardım sağladı. Söz konusu yardımın yaklaşık 44 milyar dolara yakını, Rusya-Ukrayna savaşının başladığı 24 Şubat 2022'den beri yapıldı.

AA muhabiri, ABD'nin Ukrayna'ya gönderdiği askeri teçhizat, ekipman ve mali desteğin detaylarına ilişkin güncel bilgileri derledi.

Ukrayna'ya yapılan uluslararası yardımları derleyen Almanya merkezli Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü, savaşın başlamasından bu yana ABD'nin, Ukrayna'ya insani, mali ve askeri destek içeren yaklaşık 76 milyar dolar değerinde yardım sağladığını ortaya koydu.

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) verilerine göre, ABD, savaşın başından bu yana Ukrayna'ya 2,6 milyar dolar insani yardım sağladı.

Mali yardımın değerine ilişkin ABD'den resmi açıklama gelmezken, Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü, yapılan bu yardımın yaklaşık 27 milyar dolara tekabül ettiğini öne sürüyor.

ABD, SAVAŞIN BAŞLAMASIYLA UKRAYNA'YA İLK ASKERİ YARDIM PAKETİNİ GÖNDERDİ

Biden, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından bir gün sonra 350 milyon dolarlık askeri yardım paketini onayladı.

Pentagon'dan yapılan açıklamaya göre, bu paket, küçük silahlar ve mühimmatın yanı sıra "Ukrayna'nın ön saflardaki savunucuları" için zırh ve teçhizat içeriyordu.

Biden, 13 Nisan 2022'de yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık ilave silah ve savunma yardımı yapacaklarını duyurdu.

Pentagon, Temmuz 2022'de Rusya'nın okul, hastane gibi altyapıyı hedef almaya başlamasıyla Ukrayna'ya aralarında gelişmiş hava savunma sistemleri de bulunan 820 milyon dolarlık ek güvenlik yardımı yapılacağını açıkladı.

Paketin, 2 Ulusal Gelişmiş Karadan Havaya Füze Sistemi (NASAMS); 150 bin 155 milimetre topçu mühimmatı ve 4 adet ek karşı topçu ateşi takip radarı içerdiği aktarıldı. Böylece Ukrayna hava savunması için ilk NASAMS'larına sahip oldu.

ABD, UKRAYNA'YA 1 YILDA 30 MİLYAR DOLARA YAKIN SİLAH VE EKİPMAN VERDİ

AA muhabirinin, Pentagon raporlarından derlediği verilere göre, ABD, savaşın ilk yılında Ukrayna ordusuna 29,8 milyar dolar değerinde silah ve ekipman verdi.

Pentagon, 7 Eylül'de yayımladığı "ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı güvenlik yardımı" adlı raporunda, bu ülkeye bugüne kadar gönderilen askeri yardıma ilişkin detaylara yer verdi.

Rapora göre, Ukrayna ordusuna bugüne kadar 300 milyon hafif silah mühimmatı ve el bombası, 12 NASAMS, Patriot hava savunma sistemi, HAWK hava savunma sistemi ve füzeleri, 198 tane 155 milimetre top mermisi fırlatan "M777" tipi obüs, 2 milyondan fazla 155 milimetre top mermisi veren ABD, 500'ü aşkın Mayına Karşı Korumalı Pusu Korumalı (MRAP) araç, 186 Bradley zırhlı piyade muharebe aracı sağladı.

ABD ayrıca bu ülkeye, 20 "Mi-17" helikopteri, 45 "T-72B" tankı, Yüksek Hızlı Anti-Radyasyon Füzeleri (HARM), 2 binden fazla Yüksek Hareketli Çok Amaçlı Tekerlekli Araç (HMMWV) gönderdi.

ALMANYA İLE ABD ARASINDA TANK PAZARLIĞI

ABD, uzun süre Ukrayna'ya tank vermeme konusunda direndi. Ancak Almanya'nın Leopard tanklarının Ukrayna'ya tedarik edilmesine ilişkin tartışmada, ABD'nin önce tank vermesini şart koşması Biden yönetimini zor durumda bıraktı.

Yönetim kısa sürede Ukrayna ordusuna verilmek üzere 31 adet "M1 Abrams" tankı satın alınacağını duyurdu.

ABD yönetimi, bu tankların en geç sonbaharda Ukrayna'da cephede olabileceğini tahmin ediyor.

ABD'NİN UKRAYNA'YA MİSKET BOMBASI DESTEĞİ VERMESİ DİKKATİ ÇEKTİ

ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı yardımlar arasındaki misket bombası ve seyreltilmiş uranyum mermileri transferleri dikkati çekti.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, 7 Temmuz'da "Ukrayna'yı savunmasız bırakmayacaklarını", bu ülkeye misket bombası vereceklerini açıkladı.

Misket bombalarının sivillere zarar verme riskinin farkında olduklarını kaydeden Sullivan, Ukrayna'ya misket bombaları vermenin "kolay bir karar" olmadığını ifade etti. ABD Başkanı Joe Biden da bunun "çok zor bir karar" olduğunu belirterek, bu konuda müttefiklerle ve Kongre'deki milletvekilleriyle görüştüğünü bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise Orta Doğu'daki tecrübelerin misket bombalarının çatışmalar sona erdikten sonra bile patlayabileceğini gösterdiğini belirtti. Zahavora, ABD'nin Ukrayna'ya vereceği bu bombalarla Ukraynalı ve Rus çocuklar dahil ölenlerin sorumluluğunu taşıyacağını açıkladı.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da Rusya'nın elinde daha etkili misket bombaları olduğunu söyleyerek, "ABD, Ukrayna'ya misket bombası gönderirse, Rusya Silahlı Kuvvetleri, cevap olarak Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine karşı benzer silahları kullanmak zorunda kalacak." dedi.

Savaş kalıntısı olarak yıllarca tehdit olmayı sürdüren ve kullanımı hala tartışmalara yol açan misket bombalarının stoklanması ve satışı 2008'de imzalanan sözleşmeyle yasaklanmıştı. Söz konusu sözleşmeye ABD, Ukrayna ve Rusya taraf değil.

SEYRELTİLMİŞ URANYUM MERMİLERİ ABRAMS TANKLARINDA KULLANILACAK

Pentagon, 6 Eylül'deki açıklamasında, Ukrayna'ya savunma yardımı çerçevesinde ilk kez seyreltilmiş uranyum mermileri gönderileceğini ve bunların 31 "M1 Abrams" tankında kullanılacağını bildirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise bu karara tepki göstererek, "Seyreltilmiş uranyum mermilerinin kullanılmasının sonuçlarının sorumluluğu tamamen ABD'nin olacaktır." açıklamasını yaptı. Bu mühimmatların kullanımının daha önce onkoloji ve diğer hastalıklardan muzdarip insan sayısını artırdığını aktaran Peskov, bu sorunların, mühimmatların kullanıldığı bölgelerde bulunanların sonraki nesiller üzerinde de hissedildiğini dile getirdi.

Pentagon ise "seyreltilmiş uranyum mermilerinin sağlık için tehdit olabileceği ve kansere yol açabileceğine" ilişkin Kremlin tarafından ortaya atılan iddiaları reddetti.

ABD'NİN UKRAYNA'YA ASKERİ YARDIMI, 2023 SAVUNMA BÜTÇESİNİN YAKLAŞIK YÜZDE 5'İNE DENK GELİYOR

ABD Merkezli Düşünce Kuruluşu Hudson Enstitüsünce yayımlanan "Ukrayna zaferi, Amerikalılar için neden önemli" başlıklı raporda, ABD'nin savaşın başlamasından itibaren Ukrayna'ya yaptığı toplam yardımın, ABD'nin 2023 mali yılı savunma bütçesinin yaklaşık yüzde 5'ine, gayrisafi yurt içi hasılasının yaklaşık binde 2'sine denk geldiği belirtildi.

BİDEN, EK BÜTÇE İSTEDİ

Biden, 10 Ağustos'ta başta Ukrayna'ya verilen destek, afet yardımı ve sınır ile göçmen sorunlarıyla mücadele kapsamında ek finansman sağlayabilmek için Kongre'den 40 milyar dolarlık ek acil durum fonunun onaylamasını talep etti.

Kongre'nin onaylaması halinde fonun 24 milyar dolar kadarlık kısmının Ukrayna'ya yardım ve diğer uluslararası ihtiyaçlar, 12 milyar doları afetle mücadele, 4 milyar dolar kadarının ise sınır ve göç sorunlarıyla mücadele için kullanılması planlanıyor.

ABD'DEN YAKIN DÖNEMDE UKRAYNA'YA 2 YENİ YARDIM PAKETİ

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 6 Eylül'de "sürpriz bir şekilde" gerçekleştirdiği Ukrayna ziyaretinde, bu ülkeye 1 milyar dolarlık yeni yardım paketini açıkladı.

Söz konusu paket kapsamında, Ukrayna'ya 175 milyon dolarlık savunma yardımı verilecek. Bu yardım, Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemi (HIMARS) füzeleri, Javelin zırh delici füze sistemleri, tanksavar sistemleri ve Abrams tankları için uranyum tank mühimmatları içeriyor.

Ayrıca yeni açıklanan paketin 300 milyon doları, Rusya'dan alınan bölgelerde düzenin tesisi için kolluk kuvveti desteğini kapsıyor.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) da Blinken'ın yeni askeri ve insani yardım taahhüdünden sadece bir gün sonra Ukrayna'ya 600 milyon dolarlık daha yardım paketini açıkladı.

Ukrayna Güvenlik Yardımı Girişimi (USAI) ile sağlanacak bu uzun vadeli yardım paketine, Ukrayna'nın hava savunma sistemlerinin sürdürülebilirliği ve entegrasyonu için ekipman, HIMARS için teçhizat, topçu mermileri, elektronik harp araçları, imha mühimmatları ve mayın temizleme teçhizatı dahil olacak.

Pakette, eğitim ve bakım faaliyetleri de olacak.