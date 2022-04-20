ABD'den Ukrayna'ya yeni askeri sevkiyat

Bir grup gazeteciye Ukrayna-Rusya Savaşı'na ilişkin bilgilendirmede bulunan Pentagon yetkilisi, sahada dünden farklı olarak büyük bir değişiklik gözlemlemediklerini ifade etti.

Yetkili, Ukrayna ordusunun Mikolayiv yakınlarındaki bir kasabayı Rusya'nın elinden aldığını, bu kasabanın nasıl alındığına dair net bilgileri olmadığını söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Amerikan ordusunun stoklarından silah sağlanmak üzere Ukrayna'ya verilecek 800 milyon dolarlık yardımın bölgeye sevkinin sürdürüldüğünü dile getiren yetkili, "Son 24 saat içinde 4 uçuş daha yapıldı ve bu uçuşların bir kısmında obüsler de vardı." dedi.

Yetkili, gelecek 24 saatte de ABD'nin bölgeye obüs toplarını götürecek ek uçuşların yapılacağını belirtti.

Ukrayna'nın dışında Ukrayna askerlerine obüs toplarına yönelik eğitim verilmeye başlandığını bildiren yetkili, "Bu eğitimin bir hafta süreceğini bekliyoruz. Eğitilen Ukraynalı eğitmenlerin sayısı 50'den biraz fazla. Bunlar obüslerin nasıl kullanıldığını öğrenecekler ve Ukrayna'ya dönüp kendi askerlerine öğretecekler." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Biden, 13 Nisan'da Ukrayna'ya aralarında radar, insansız hava araçları ve obüs toplarının da bulunduğu 800 milyon dolarlık yardım yapılmasına onay vermişti.