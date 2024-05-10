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Dünya

ABD'den Ukrayna'ya yeni askeri yardım

ABD, Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık yeni silah ve teçhizat paketini açıkladı.

IHA10 Mayıs 2024 Cuma 23:50 - Güncelleme:
ABD'den Ukrayna'ya yeni askeri yardım
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ABD, Rusya ile savaşta olan Ukrayna'ya desteğini sürdürüyor. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın saldırganlığına karşı ülkelerini savunan Ukrayna'yı desteklemek üzere 400 milyon dolarlık yeni silah ve teçhizat paketi duyuruldu. Patriot hava savunma sistemleri ile karadan havaya füze sistemlerinin bulunduğu pakette, Stinger uçaksavar sistemleri, yüksek mobiliteli topçu roket sistemleri, zırhlı araçlar, tank ve silah mühimmatı ile çok sayıda askeri teçhizat yer aldı.

"ABD, özgürlüğünü savunan Ukrayna'nın yanında yer almaya devam edecektir"

Dışişleri tarafından yapılan açıklamada, "Başkan Biden'ın da açıkça ifade ettiği gibi, ABD ve oluşturduğumuz uluslararası koalisyon, özgürlüğünü savunan Ukrayna'nın yanında yer almaya devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.

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