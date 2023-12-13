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Dünya

ABD'den Ukrayna'ya yeni destek

ABD, Ukrayna'nın 'kritik' güvenlik ve savunma ihtiyaçları için bu ülkeye ağırlıklı olarak hava savunma ve topçu mühimmatından oluşan 200 milyon dolar değerinde ilave askeri yardım paketi göndereceğini duyurdu.

AA13 Aralık 2023 Çarşamba 10:12 - Güncelleme:
ABD'den Ukrayna'ya yeni destek
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ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'ya sağlanacak yeni askeri yardım paketine ilişkin detaylara yer verildi.

Açıklamada, "Ukrayna'nın topraklarını savunmasına" yardımcı olacak ilave askeri yardım paketinin 200 milyon dolar değerinde hava savunması, topçu mühimmatı, tanksavar silahları ve diğer ekipmanları içerdiği kaydedildi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin da konuya ilişkin X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin Ukrayna'yı destekleme konusunda kararlı olduğunu vurguladı.

BİDEN'DAN UKRAYNA'YA TAM DESTEK, CUMHURİYETÇİLERE SERT TEPKİ

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Ukrayna'ya Rusya ile savaşında tam destek vermeye devam edeceklerini vurgulayarak Cumhuriyetçilerin, Ukrayna'ya yardım paketini Senatoda bloke etmesinden en fazla Moskova'nın memnuniyet duyduğunu belirtmişti.

Ukrayna'ya bugüne kadar verdikleri desteği en güçlü şekilde devam ettireceklerini kaydeden Biden, şimdiye kadar hem Demokratların hem de Cumhuriyetçilerin, Ukrayna'ya destek verdiğini ve bunun devam etmesinin elzem olduğunu vurgulamıştı.

Öte yandan Zelenskiy de Ukrayna'daki savaşta ABD'nin desteğinin kendileri için çok önemli olduğunu ve Rusya'nın savaşı daha da uzatan adımlarının bölgeye zarar verdiğini ifade etmişti.

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