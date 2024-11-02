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Dünya

ABD'den Ukrayna'ya yeni savunma yardımı

ABD, Ukrayna'ya silah ve teçhizattan oluşan 425 milyon dolarlık yeni savunma yardımı yapacaklarını açıkladı.

AA2 Kasım 2024 Cumartesi 16:17 - Güncelleme:
ABD'den Ukrayna'ya yeni savunma yardımı
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Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Joe Biden yönetiminin Kiev'e ilave savunma yardımını sürdürdüğü bildirildi.

Ukrayna'nın Rusya ile devam eden savaşında savunma amacıyla acil ihtiyaç duyulan silahların yanı sıra çok sayıda zırhlı araç, mühimmat ve tıbbi ekipmanın yer aldığı yeni savunma paketinin 425 milyon dolar değerinde olduğu belirtilen açıklamada, Kiev yönetimine sağlanacak bu yeni yardım paketinde hava savunma füzeleri ve sistemi, havadan karaya mühimmatlar, ilave topçu sistemleri, el bombaları, Stringer füzesi gibi ekipmanların bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, bu paketin, yaklaşık 50 ülkenin yer aldığı "Ukrayna Savunma Temas Grubu (UDCG)" koalisyonu aracılığıyla Ukrayna'nın Rus saldırganlığına karşı kendisini savunması için" gönderilen yardımların artırılması yönündeki kararlılığın bir göstergesi" olduğu vurgulandı.

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