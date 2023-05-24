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Dünya

ABD'den ülkelere ''modüler nükleer reaktör kurma'' desteği!

ABD Dışişleri Bakanlığının Avrupa, Avrasya ve Orta Asya Destek Programları Koordinatörü Maria Long, 'Ermenistan'ın da dahil olduğu bir dizi ülkeye, Rusya ve Çin Halk Cumhuriyeti'ne olan enerji bağımlılığını azaltmaya yardım edebilecek ABD teknolojisiyle üretilmiş küçük modüler nükleer reaktörler kurulmasının fizibilitesini araştırıyoruz.' dedi.

AA24 Mayıs 2023 Çarşamba 12:13 - Güncelleme:
ABD'den ülkelere ''modüler nükleer reaktör kurma'' desteği!
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Long, ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nde düzenlenen 2024 Mali Yılı Devlet ve Dış Operasyonlar Avrupa Bütçesi Alt Komitesi toplantısında konuştu.

Aralarında Ermenistan'ın da olduğu bazı ülkelere nükleer enerji desteği sağlamayı düşündüklerini dile getiren Long, "Ermenistan'ın da dahil olduğu bir dizi ülkeye, Rusya ve Çin Halk Cumhuriyeti'ne olan enerji bağımlılığını azaltmaya yardım edebilecek ABD teknolojisiyle üretilmiş küçük modüler nükleer reaktörler kurulmasının fizibilitesini araştırıyoruz." ifadesini kullandı.

Ermenistan, enerji ihtiyacının büyük kısmını Rusya'dan ithalatla karşılıyor.

Türkiye sınırına yakın Metsamor Nükleer Enerji Santrali'nden ise ülkenin elektriğinin yaklaşık yüzde 40'ı temin ediliyor.

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