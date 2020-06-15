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Dünya

ABD'den vatandaşının Rusya'da ''casusluk'' suçlamasıyla 16 yıl ceza almasına tepki

ABD yönetimi, Rusya'da 'casusluk' suçlamasıyla 16 yıl hapis cezasına çarptırılan Amerikalı Paul Whelan'ın derhal serbest bırakılmasını istedi.

AA15 Haziran 2020 Pazartesi 22:31 - Güncelleme: 15 Haziran 2020 Pazartesi 22:31
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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yazılı açıklamasında, Moskova Şehir Mahkemesinde alınan karara sert tepki gösterdi.

Rus mahkemesinin Whelan hakkında gizli duruşma ve delillerle karar aldığını ve bundan dolayı şaşkınlık yaşadıklarını vurgulayan Pompeo, "Rusya'nın Whelan'ı uluslararası insan hakları yükümlülüklerine uygun olarak sağlaması gerektiği adil yargılanma garantisinden mahrum bırakıldığı yönünde ciddi endişelerimiz var." ifadelerini kullandı.

Pompeo, Whelan'ın gördüğü muamelenin şok edici olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Rusya, Whelan'a bağımsız ve tarafsız bir mahkeme önünde adil bir yargılama sunamadı ve gözaltı sırasında uzun süredir devam eden tıbbi durumunu göz ardı ederek hayatını riske attı ve onu aileden ve arkadaşlarından ayrı tuttu. Paul Whelan'ın derhal serbest bırakılmasını istiyoruz."

Whelan, geçen yıl aralıkta Moskova'da casusluk yaptığı gerekçesiyle Rusya Federal Güvenlik Servisince (FSB) gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.

Dün Moskova Şehir Mahkemesi Whelan’ı casusluk suçlamasıyla 16 yıl hapse mahkum etmişti.

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