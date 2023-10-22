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Dünya

ABD'den vatandaşlarına Irak uyarısı

ABD, vatandaşlarına 'Terörizm, adam kaçırma, silahlı çatışma, iç huzursuzluk ve NATO Irak Misyonu'nun ABD vatandaşlarına destek sağlama kapasitesinin sınırlı olması nedeniyle Irak'a seyahat etmeyin.' uyarısında bulundu.

AA22 Ekim 2023 Pazar 20:47 - Güncelleme:
ABD'den vatandaşlarına Irak uyarısı
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ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Irak'a yönelik seyahat tavsiyesinin güncellendiği bildirildi.

Açıklamada, kritik görevlerde bulunmayan personele, ABD'nin Erbil Büyükelçiliğinden ve Erbil Başkonsolosluğundan ayrılmalarının emredildiği aktarıldı.

Açıklamada, "Terörizm, adam kaçırma, silahlı çatışma, iç huzursuzluk ve NATO Irak Misyonu'nun ABD vatandaşlarına destek sağlama kapasitesinin sınırlı olması nedeniyle Irak'a seyahat etmeyin." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, ABD karşıtı milislerin, Irak genelinde vatandaşlarını ve uluslararası şirketleri tehdit ettiği belirtildi.

  • ABD vatandaşları
  • Irak seyahati
  • terör tehlikesi

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