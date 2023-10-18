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Dünya

ABD'den vatandaşlarına, Lübnan'a seyahat etmeyin uyarısı

ABD, 'öngörülemez güvenlik durumu' nedeniyle, Lübnan'a seyahat uyarısını en yüksek seviye olan 4. seviyeye çıkarırken, Beyrut'taki Büyükelçiliğinde çalışan personelinin ailelerinin ve acil olmayan bazı personelin ülkeden ayrılmasına izin verdi.

AA18 Ekim 2023 Çarşamba 10:40 - Güncelleme:
ABD'den vatandaşlarına, Lübnan'a seyahat etmeyin uyarısı
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ABD Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde, bu ülkeye yönelik seyahat uyarısı "Seyahat etmeyin" anlamına gelen ve en yüksek seviye olan 4. seviyeye çıkarılarak "İsrail ve Hizbullah ile diğer silahlı gruplar arasındaki çatışmalar, roket ve füze olayları nedeniyle Lübnan'a seyahat etmeyin." ifadesine yer verildi.

Terör, sivil itaatsizlik, silahlı çatışmalar, suç, kaçırılmalar ve ABD'nin Beyrut Büyükelçiliğinin ABD vatandaşlarına sınırlı sayıda hizmet sağlaması nedeniyle bu ülkeye seyahatin tekrar gözden geçirilmesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada, Lübnan'daki "öngörülemez güvenlik durumu" nedeniyle, ülkenin Beyrut'taki Büyükelçiliğinde çalışan personelinin ailelerinin ve acil olmayan bazı personelin ülkeden ayrılmasına izin verildiği de bildirildi.

"Terör örgütlerinin Lübnan'a yönelik saldırılarının sürdüğüne" işaret edilen açıklamada, Lübnan hükümetinin, ABD vatandaşlarının güvenliğini garanti edemeyeceği kaydedildi.

İsrail-Filistin çatışması nedeniyle ülkede son günlerde büyük çaplı protestolar olduğu da hatırlatılan açıklamada, ABD vatandaşlarının protesto olan yerlerden uzak durması gerektiği belirtildi.

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