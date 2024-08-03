24 adet HÜRJET için geliyorlar! ABD'den vazgeçip Türkiye'yi tercih ettiler

Havacılık sanayisinde basamak atlayan Türkiye menşeili ürünler birçok ülkeden talep görüyor. İspanya Hava Kuvvetleri'de ABD yapımı F-5 uçaklarını Türk yapımı HÜRJET ile değiştirmeyi planlıyor.

24 ADET HÜRJET İÇİN TÜRKİYE'YE GELİYORLAR



Türk savunma sanayii tarih yazıyor. Özellikle havacılık alanında yerli ve milli ürünler ortaya çıkarıyor. İleri seviye jet eğitimi ve yakın hava desteği uçağı HÜRJET de onlardan biri olarak karşımıza çıkıyor.

Henüz test aşamasında olan uçak şimdiden dikkati çekti. İspanya Hava Kuvvetleri Türk yapımı 24 adet HÜRJET'i filosuna katmayı düşünüyor.

ANLAŞMASI İÇİN TÜRKİYE'YE GELECEKLER



İspanyol basını "Hafingtın Post"ta (Huffıngton Post) yayınlanan bir habere göre, İspanya stratejik taşıma filosunu genişletmek istiyor. Bunun içinse Türk yapımı HÜRJET'leri tercih edecek.

Yayınlanan haberde modellerden bir prototipin başkent Madrid'de incelendiğini dile getirildi. Birkaç hafta içinde bir İspanyol heyetinin uçak değişim anlaşması için Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

KAPASİTE ARTIRACAK BİR HAMLE OLARAK GÖRÜLÜYOR



Bu hamle İspanyol Hava Kuvvetleri'nin modernizasyon sürecinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Ayrıca hava kuvvetlerinin eğitim ve taşıma kapasitelerini artıracak bir hamle olacağı da belirtiliyor.