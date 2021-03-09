ABD'den Venezuelalı göçmenler kararı

AA 09 Mart 2021 Salı 08:22 - Güncelleme: 09 Mart 2021 Salı 08:22

ABD İç Güvenlik Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bakan Alejandro Mayorkas, Venezuela'yı, Eylül 2022'ye kadar, 18 ay boyunca Geçici Koruma Statüsü verilecek ülkeler listesine eklemiştir." ifadesine yer verildi.

İç Güvenlik Bakanlığının şartlarını karşılayan ve şu anda ABD'de bulunan Venezuelalıların, bu statü için başvurabileceğine işaret edilen açıklamada, "Bu karar, Venezuela'da insanların geri dönmesini önleyen sıra dışı ve geçici durum dolayısıyladır." değerlendirmesinde bulunuldu.



Açıklamada, "Venezuela'daki yaygın açlık ve yetersiz beslenmenin yol açtığı insani kriz, devlet dışı silahlı grupların artan etkinliği ile baskı ve dağılmış altyapıya" dikkat çekildi.

ABD'de, yaklaşık 320 bin Venezuelalı göçmen bulunuyor.

