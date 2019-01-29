ABD'den Venezuela'nın petrol şirketine yaptırım kararı

ABD'den yapılan açıklamada Venezüella'nın petrol şirketi PDVSA'ya yaptırım uygulanacağı belirtildi. Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton ise Venezüella ordusuna, gücü muhalif lidere teslim etmeleri çağrısında bulundu.

Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, söz konusu yaptırım kararını açıkladı.

Bolton, Maduro'nun kendileri nezdinde artık meşruiyetinin kalmadığını ve "geçici devlet başkanı" olarak Juan Guaido'yu tanıdıklarını belirtti.

Bolton, Venezüella ordusuna çağrıda bulunarak, 'gücün muhalif lidere geçmesi' gerektiğini söyledi.

Mnuchin de Maduro'nun yönetsel meşruiyetini tanımadıklarına vurgu yaparak, bu kapsamda Venezuela PDVSA'yı yaptırım listesine aldıklarını ifade etti.

Buna göre söz konusu şirket ve onuna bağlantılı tüm varlıklar yaptırım listesine girdi.

Mnuchin, bu şirketle iş yapan diğer unsurların da söz konusu yaptırımlara uyması gerektiğini kaydetti.