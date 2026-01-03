Venezuela'nın başkenti Caracas'ta en az 7 patlama sesi duyuldu.

Görgü tanıklarına göre, başkentte yerel saatle 02.00 sıralarında en az 7 patlama sesi geldi.

Patlamaların ardından birçok mahallede halkın evlerinden çıkarak sokaklara yöneldiği, bazı bölgelerde patlama seslerinin uzaktan da net duyulduğu aktarıldı.

Alçaktan uçtuğu gözlemlenen uçaklar da kent genelinde paniğe yol açtı.

Venezuela'daki olaya ait olduğu iddia edilen sosyal medya paylaşımlarında ise kentin farklı noktalarındaki patlama görüntüleri yer aldı.

Dolaşıma giren bir başka görüntüde de Venezuela ordusuna ait zırhlı araçlar, başkentteki Miraflores Başkanlık Sarayı yakınlarında sokaklarda görüldü.

Patlamalar, Karayipler'e bir deniz görev gücü konuşlandıran ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'ya karşı kara saldırıları olasılığını gündeme getirdiği bir dönemde meydana geldi.

Askeri tesisler ve petrol rafinelerinin hedef alındığı bildirildi.

Patlama seslerinin ardından telekomünikasyon hizmetlerinde aksama ve bir askeri üssün yakınında elektrik kesintisi yaşandığı aktarıldı.

ABD BAŞKANI TRUMP: MADURO İLE EŞİ YAKALANARAK ÜLKE DIŞINA ÇIKARILMIŞTIR

ABD Başkanı Donald Trump, "ABD, Venezuela ve lideri Başkan Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlemiş ve Maduro ile eşi yakalanarak ülke dışına çıkarılmıştır." ifadesini kullandı.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Venezuela'ya düzenlenen saldırıların ABD tarafından yapıldığını açıkladı.

Bu operasyonun, ABD kolluk kuvvetleriyle işbirliği içinde düzenlendiğini belirten Trump, şunları kaydetti: "ABD, Venezuela ve lideri Başkan Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlemiş ve Maduro ile eşi yakalanarak ülke dışına çıkarılmıştır."

Trump ayrıca, yerel saatle 11.00'de Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde basın toplantısı düzenleneceğini bildirdi.

OPERASYONUN ARDINDAN RÖPORTAJ VERDİ

The New York Times ile yaptığı kısa telefon röportajında Trump, Maduro'yu yakalama görevinin başarısını kutladı. Trump, "Çok iyi bir planlama, çok sayıda harika asker ve harika insanlar. Aslında, bu mükemmel bir operasyondu." dedi.

VENEZUELA'DAN İLK AÇIKLAMA

Venezuela Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, devlet televizyonuna gönderdiği ses kaydında Maduro ve eşinin nerede olduklarını bilmediklerini söyledi. Rodriguez Maduro ve eşinin hayatta olduklarına dair kanıt sunulmasını istedi.

OPERASYONU "DELTA GÜCÜ" YÜRÜTTÜ

Amerikan CBS kanalı, Maduro'yu yakalama operasyonunu "Delta" adı verilen özel birliklerin gerçekleştirdiğini aktardı.

Delta Gücü, 2019 yılında DAEŞ lideri Ebu Bekir el-Bağdadi'yi öldüren operasyonu da yürütmüştü.

İşte dakika dakika yaşananlar:

Venezuela Başkan Yardımcısı: Maduro ve eşi nerede bilmiyoruz.

ABD'nin Bogota Büyükelçiliği, Venezuela'yı hedef alan saldırıların ardından vatandaşlarını bu ülkeye seyahat etmemeleri konusunda uyardı.

İspanya hükümeti, Venezuela'nın başkenti Caracas'taki hava saldırılarının ardından büyükelçilik personelinin güvende olduğunu duyurdu.

Venezuela hükümeti, tüm televizyon ve radyo kanallarında eş zamanlı yayın yaptı. Yayında, devlet televizyonu muhabiri tarafından saldırıyı kınayan resmî bir bildiri okundu.

ABD Başkanı Trump: ABD, Venezuela ve lideri Başkan Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlemiş ve Maduro ile eşi yakalanarak ülke dışına çıkarılmıştır.

İran: Venezuela'ya saldırı BM ilkesini ihlaldir.

11.50 "SAVUNMA BAKANINA ULAŞILAMIYOR"

Hava saldırıları sırasında Venezuela Savunma Bakanı Padrino López'in evinin de hedef alındığı ve kendisine ulaşılamadığı aktarılırken yerel basında öldüğü iddiaları da dolaşıma girdi.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, Venezuela'ya yönelik saldırılar nedeniyle sorumlu tuttuğu ABD'yi kınadı.

11.27 NEW YORK TİMES: MADURO NEREDE BİLİNMİYOR

ABD gazetesi New York Times'a konuşan iki kaynak, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun şu anda nerede olduğunun bilinmediğini öne sürdü. Kaynaklar, "Maduro'nun şu anda nerede olduğundan emin değiliz. Ancak yakın çevresindeki bazı kişilerin güvende olduğu anlaşıldı" dedi.

ABD'li yetkili: ABD, Venezuela içinde saldırılar gerçekleştiriyor

Patlamaların ardından Venezuela tankları sokaklara çıktı.

Venezuela: Silahlı çatışmaya geçiyoruz.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro olağanüstü hal ilan etti ve halkı "bu emperyalist saldırganlığı yenmek" için seferber olmaya çağırdı.

ABD'nin CBS televizyonu saldırıları ABD'nin yaptığını duyurdu: Trump saldırı emri verdi.

Venezuela hükümetinden açıklama: ABD'nin askeri saldırganlığını reddediyoruz.

İspanyol basınından El Confidencial'in aktardığına göre patlamalar Venezuela Savunma Bakanlığı'nın en önemli askeri karargahlarından birinin yakınlarında, Ulusal İstihbarat Servisi'nin kullandığı bir hapishanede, La Guaira Limanı'nın yakınlarında gerçekleşti.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Karakas'ta meydana gelen patlamaların ardından tüm irtifalarda ABD uçaklarının Venezuela hava sahasına girmesini yasaklayan bildiri yayınladı.

10.15 KOLOMBİYA DEVLET BAŞKANI PETRO: VENEZUELA'YA SALDIRDILAR

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Karakas şu anda saldırı altında. Venezuela'ya saldırdılar. Füzelerle bombalıyorlar. OAS ve BM derhal toplanmalı." ifadelerini kullandı.

Patlamaların ardından birçok mahallede halkın evlerinden çıkarak sokaklara yöneldiği, bazı bölgelerde patlama seslerinin uzaktan da net duyulduğu aktarıldı. Alçaktan uçtuğu gözlemlenen uçaklar da kent genelinde paniğe yol açtı.

Karakas'ta patlamalar ve alçaktan uçan uçak sesleri duyulduktan sonra La Carlota havaalanında duman yükseldi. Karakas'ın güneyinde elektriğin kesildiği ve patlama seslerinin bir askeri üssün yakınlarından geldiği belirtildi.

09.25 ARKASINDA ABD Mİ VAR?

Patlamaların arkasında ABD'nin hava saldırısı olabileceği iddia edildi. İddialar arasında ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik müdahale olabileceği de yer aldı.

09.20 Venezuela'nın başkenti Karakas'ta en az 7 patlama ve alçaktan uçan uçak sesleri duyuldu.

VENEZUELA-ABD GERİLİMİ

Patlamaların nedeni henüz bilinmiyor. Ancak gözler kuşkusuz Washington'a çevrilmiş durumda. Trump yönetimi, Karayipler bölgesindeki uyuşturucu kartelleriyle "savaş halinde".

2025 Eylül ayından itibaren ABD güçleri tarafından Karayipler ve Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı yaptığından şüphelenilen teknelere yönelik pek çok saldırı düzenlenmiş, ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu bir uyuşturucu karteli yönetmekle itham etmişti.

2026 yılbaşında Venezuela devlet televizyonunda yayınlanan röportajında Maduro, Trump'a zeytin dalı uzatmış, ABD Venezuela petrolünü istiyorsa Amerikan şirketlerinin yatırımlarına açığız mesajını vermişti.