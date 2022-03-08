ABD'den Yemen açıklaması: Görüşmelerin başlamasından memnuniyet duyuyoruz

AA 8 Mart 2022 Salı 00:09 - Güncelleme: 8 Mart 2022 Salı 00:09

ABD'nin Yemen Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, uluslararası toplumun Yemen'de barışı desteklemeye bağlı olduğu ve BM Temsilcisi Grundberg'in çabalarına tam destek verdiği belirtildi.

Açıklamada, Yemen'deki önemli siyasi ve toplumsal şahsiyetleri de içine alan kapsamlı bir barış süreci için Ürdün'ün başkenti Amman'da başlatılan görüşmelerden memnuniyet duyulduğu ifade edildi.

Bu görüşmelerin, savaşın sona ermesi için kalıcı siyasi çözüm bulunmasına olanak sağladığına dikkat çekilen açıklamada, tüm Yemenli taraflara görüşmelere içtenlikle katılmaları çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca Yemen halkının çıkarlarının, herhangi bir parti ya da kişisel çıkarlardan üstün tutulması gerektiği vurgulandı.

Grundberg'in ofisinden bugün yapılan açıklamada, BM Özel Temsilcisi'nin, Ürdün'ün başkenti Amman'a gelerek, Yemenli taraflarla görüşmelere başladığı bildirilmişti.

Genel Halk Kongresi Partisi, Islah Partisi, Yemen Sosyalist Partisi heyetleriyle bugün ikili görüşmelere başlayan Grundberg'ın gelecek haftalarda Ürdün'de ve Yemen'de siyasi partilerin yanı sıra ekonomi, güvenlik ve sivil toplum alanlarından 100'den fazla Yemenli ile görüşmeler yapacağı kaydedilmişti.

BM Temsilcisi'nin daha sonra görüşmelerine Yemen hükümeti ve Husiler ile bölgesel ve uluslararası aktörlerle devam etmesi bekleniyor.

- Yemen'deki iç savaş

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede yaklaşık 7 yıldır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.