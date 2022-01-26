ABD'den yeni adım! Doğu kanadına asker gönderiliyor

AA 26 Ocak 2022 Çarşamba 20:54 - Güncelleme: 27 Ocak 2022 Perşembe 02:22

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik olası bir askeri girişiminde beklenmedik durumlara karşı NATO Mukabele Gücü'nün aktifleştirilmesi halinde 8 bin 500 askeri teyakkuza geçiren ABD, Avrupa'da yeni bir adım atmaya hazırlanıyor.

Amerikan CNN televizyonunun ABD'li yetkililere dayandırdığı haberde, Washington yönetiminin birkaç Avrupa ülkesi ile NATO'nun doğu kanadını tahkim etmek için bölgeye binlerce asker konuşlandırmak üzere istişarelerde bulunduğu iddia edildi.

Bahsi geçen ülkelerden bazılarının, İngiltere, Romanya, Bulgaristan ve Macaristan olduğu savunulan haberde, Baltık ülkeleri ve Polonya'ya konuşlandırmak üzere her ülkeden bin askerin sevk edilmesinin düşünüldüğü ileri sürüldü.

Bazı NATO üyelerinin bu konuda isteksiz olduğu belirtilen haberde, ABD'nin NATO üyeleri arasındaki bu isteksizliği "bay-pass etmek" için bir tür "istekliler koalisyonu" kurmaya çalıştığı iddia edildi.

NATO'nun herhangi bir askeri karar alması için oy birliği gerekiyor.

Başta Almanya olmak üzere bazı Avrupa ülkeleri, Rusya ile gerilimin tırmandırılmasına taraftar değil.