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Dünya

ABD'den yeni göçmen kararı

ABD'de federal yargıç Brian Murphy, Başkan Donald Trump yönetiminin, yasal itiraz yollarını tüketmiş göçmenlerin, 'güvenliklerini tehlikeye atacağını ileri sürmelerine izin verilmeden' üçüncü ülkelere sınır dışı edilmesini geçici olarak durdurdu.

AA29 Mart 2025 Cumartesi 13:43 - Güncelleme:
ABD'den yeni göçmen kararı
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Massachusetts Bölge Yargıcı Murphy, kendi ülkeleri dışında üçüncü bir ülkeye gönderilmesi planlanan göçmenlere ilişkin uygulamada geçici değişiklik uyguladı.

Mahkemenin kararında, hakkında nihai sınır dışı kararı bulunan kişilerin, "üçüncü bir ülkeye gönderilmelerinin tehlike oluşturduğunu" savunma hakları olmadan sınır dışı edilmeleri geçici olarak askıya alındı.

Murphy, söz konusu kişilerin üçüncü bir ülkeye sınır dışı edilme kararının güvenliklerini tehlikeye atacağına dair açıklama yapabilmek için "bir fırsata" sahip olmaları gerektiğini savundu.

Kararın, davanın bir sonraki aşamaya geçene kadar yürürlükte kalacağı bildirildi.

Karara ilişkin davayı, aralarında üçüncü ülkelere gönderilen veya bu durumla karşı karşıya kalma endişesi taşıyan göçmenleri temsil eden Ulusal Göçmen Davaları İttifakı'nın (National Immigration Litigation Alliance) da bulunduğu sivil toplum kuruluşlarının açtığı kaydedildi.

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