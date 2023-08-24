İSTANBUL 29°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ağustos 2023 Perşembe / 8 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    25,6199
  • EURO
    27,9601
  • ALTIN
    1577.85
  • BIST100
    7491.94
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'den yeni iddia: Prigojin'i taşıyan uçak füze ile düşürüldü
Dünya

ABD'den yeni iddia: Prigojin'i taşıyan uçak füze ile düşürüldü

ABD'li iki yetkili, Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri Evgeny Prigojin'in bulunduğu uçağın füze ile düşürüldüğünü iddia etti.

IHA24 Ağustos 2023 Perşembe 18:31 - Güncelleme:
ABD'den yeni iddia: Prigojin'i taşıyan uçak füze ile düşürüldü
ABONE OL

Dün Rusya'da düşen ve içerisinde Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri Evgeny Prigojin'in de bulunduğu uçak ile ilgili iki ABD'li yetkili ortaya yeni bir iddia attı. ABD'li yetkililer, isimlerinin açıklanmaması koşuluyla yaptıkları açıklamada, ABD'nin Prigojin'ini taşıyan uçağın Rusya topraklarından ateşlenen karadan havaya füze ile düşürüldüğünü inandığını belirtti.

Yetkililer, bilgilerin henüz ön hazırlık niteliğinde olduğunu ve inceleme aşamasında olduğunu vurguladı.

Dün Rusya'nın başkenti Moskova'dan St. Petersburg'a uçtuğu sırada Tver Bölgesi'nde düşen uçakta, Prigojin ve sağ kolu Dmitriy Utkin de dahil toplam 10 kişi hayatını kaybetmişti.

  • füze
  • Evgeny Prigojin

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.