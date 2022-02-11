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Dünya

ABD'den yine aynı açıklama: Rusya her an Ukrayna'yı işgal edebilir

Moskova-Kiev arasındaki krizle ilgili konuşan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 'Rusya her an Ukrayna'yı işgal edebilir.' dedi.

Reuters11 Şubat 2022 Cuma 12:24 - Güncelleme: 11 Şubat 2022 Cuma 12:24
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri varlığını artırmaya devam ettiğini ve bu birliklerin her an Ukrayna'ya girebileceğini söyledi.

ABD, Avustralya, Hindistan ve Japonya'nın yer aldığı Quad toplantısının ardından açıklamada bulunan Blinken, Washington'un Ukrayna büyükelçiliğini kapalı tutmaya devam edeceğini söyledi.

Blinken bakanlığın ABD vatandaşlarına Ukrayna'yı ivedilikle terketme çağrısını yineledi.

Blinken "Basitçe söylemek gerekirse, Rusya'nın can sıkıcı bir şekilde Ukrayna sınırına yeni birlikler getirmek gibi tansiyonu yükseltmeye yönelik adımlar attığına dair belirtiler görmeye devam ediyoruz" dedi.

Blinken, "Daha önce de söylediğimiz gibi işgalin hemen başlayabileceği bir dönemde bulunuyoruz, açık olmak gerekirse bu Olimpiyatlar sürerken de yaşanabilir" dedi.

Ukrayna'ya ait 2014 yılında ilhak eden ve Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçıları destekleyen Rusya, Ukrayna sınırına yaklaşık 100,000 asker yerleştirirken, NATO'dan da Kiev'in asla örgüt üyesi olmayacağına dair söz vermesini ve bir dizi güvenlik taahhüdü sağlanmasını talep etmiş ancak Ukrayna'yı işgal etme gibi bir planları olduğu iddiasını reddetmişti.

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