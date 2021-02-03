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Dünya

AB'de acil toplantı! Konu: Kovid-19 salgını

Avrupa Birliği ülkelerinin liderleri, şubat sonunda yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili gelişmeler ve güvenlik konularında zirve toplantısı yapacak.

AA03 Şubat 2021 Çarşamba 22:11 - Güncelleme: 03 Şubat 2021 Çarşamba 22:11
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Avrupa Birliği ülkelerinin liderleri, şubat sonunda yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili gelişmeler ve güvenlik konularında zirve toplantısı yapacak.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Sözcüsü Barend Leyts"in sosyal medyadan duyurduğu bilgiye göre, AB liderleri 25 Şubat"ta Kovid-19 salgınıyla mücadelenin koordinasyonu hakkında video konferans yoluyla bir araya gelecek.

Liderler, ertesi gün de güvenlik ve savunma konularıyla Güney Komşuluk Politikası hakkında yine aynı şekilde toplantı yapacak.

AB ülkelerinin liderleri, 21 Ocak"ta Kovid-19 salgını, seyahat kısıtlamaları, aşı üretimi, dağıtımı ve aşılama kampanyaları hakkında toplantı yapmıştı.

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