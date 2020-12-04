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Dünya

AB'de ''Brexit'' savaşı! Fransa: Veto edebiliriz

Fransa'dan Brexit açıklaması geldi. Avrupa İşleri Bakanı Clement Beaune, Fransa'nın kötü giden Brexit anlaşmasını 'veto' edebileceğini açıkladı

04 Aralık 2020 Cuma 11:10 - Güncelleme: 04 Aralık 2020 Cuma 11:10
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