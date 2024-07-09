AB'de büyük kriz! Orban'ın dönem başkanlığı daha başlamadan sona erebilir

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin Brüksel büyükelçileri, Birliğin dönem başkanlığını yürüten Macaristan'ın Başbakanı Viktor Orban'ın Rusya ve Çin'e yaptığı resmi ziyaretler ile dönem başkanlığını görüşmek üzere bir araya gelecek.

Politico internet sitesinin ismi açıklanmayan yetkililere dayandırdığı haberine göre, Orban'ın AB dönem başkanlığını devraldıktan hemen sonra gerçekleştirdiği Rusya ve Çin ziyaretinin AB içinde neden olduğu rahatsızlığın ardından üye ülkelerin Brüksel büyükelçileri toplanma kararı aldı.

Büyükelçilerin yarın yapacakları toplantıda Orban'ın dönem başkanlığını ve son ziyaretlerini ele alacak olmaları, AB yetkililerinin Budapeşte'nin dönem başkanlığını engellemek için sadece kamuoyu önünde kınama yapmaktan ziyade somut adımlar atabileceklerinin sinyali olarak görüldü.

AB Konseyi'nde dönem başkanlığı takvimini revize etmek ve Polonya'nın yaklaşan dönem başkanlığının başlangıç tarihini öne çekmek için nitelikli çoğunluğun yeterli olduğu bir mekanizma olsa da Brüksel'in bu adımı atması beklenmiyor.

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Politico internet sitesine konuşan diplomatik bir kaynak, Orban'ın dönem başkanlığını devraldıktan sonra yaptığı diplomatik ziyaretlerin Brüksel'de rahatsızlık yarattığını aktararak, "Üye ülkeler 'Avrupa'yı Yeniden Büyük Kıl' sloganından zaten rahatsızdı. Ancak Putin'le yapılan görüşme Macaristan'ın dönem başkanlığını kalıcı olarak gölgede bırakacaktır. Böyle bir görüşmeyle (Macaristan'ın) dönem başkanlığı daha başlamadan sona erer." ifadesini kullandı.

Diğer bir kaynak ise AB içinde Orban'la ilgili endişelerin her geçen gün arttığına işaret ederek, "(Orban'ın ziyaretlerde) Sadece kendi ülkesini temsil ettiği açık olmalı ancak bunun yerine kasıtlı olarak çok fazla belirsizlik bıraktı." yorumunu yaptı.

Kaynak, dönem başkanlığının ilk haftasından tansiyonun yükseldiğini ve Macaristan'ın Ukrayna'ya askeri destek sağlayacak AB fonunu engellemeye devam etme ihtimali nedeniyle daha da yükselmesinin beklendiğini sözlerine ekledi.

Orban, ülkesinin 1 Temmuz'da AB dönem başkanlığını 6 aylığına devralmasının ardından 2 Temmuz'da Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya gelmiş, 5 Temmuz'da da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova'da görüşmüştü.

Macar lider AB yönetimi ve bazı AB ülkelerinin tepkisini çeken Rusya ziyaretinden günler sonra, 8 Temmuz'da Pekin'e giderek Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya gelmişti.