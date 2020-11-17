AA 17 Kasım 2020 Salı 08:03 - Güncelleme: 17 Kasım 2020 Salı 08:11

Macaristan ve Polonya hükümetleri, Avrupa Birliği (AB) fonlarının hukukun üstünlüğü koşuluna bağlanması girişimi nedeniyle AB bütçesini ve yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomik sonuçlarıyla mücadele için hazırlanan kurtarma programını engelleyeceklerini açıkladı.

Macaristan Başbakanlık Basın Sorumlusu Bertalan Havasi, Macar Haber Ajansına (MTI) yaptığı açıklamada, "Başbakan Viktor Orban, Almanya Başbakanı Angela Merkel, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel'e yolladığı mektupta, Macar hükümetinin, AB'nin 7 yıllık bütçesi ve kurtarma paketi ile ilgili hukuki düzenlemeyi veto edeceğini bildirdi." ifadelerini kullandı.

Havasi, Orban'ın daha önce de yaptığı açıklamada, AB bütçesi ve kurtarma paketinin tam olarak tanımlanmayan hukuk ihlali maddesine bağlanmasının kabul edilemez olduğunu ve bunun Macaristan'ın çıkarını ve üye ülkeler arasındaki güveni zedelediğine dikkat çektiğini hatırlattı.

Polonya Başbakanlık Ofis Sorumlusu Michal Dworczyk da yaptığı açıklamada, AB bütçesi ve kurtarma paketinin hukukun üstünlüğü koşuluna bağlanması girişiminin AB anayasasına aykırı olduğunu savundu.

Dworczyk, "AB fonlarının hukukun üstünlüğüne bağlanması tamamen AB yetkilileri ve siyasilerinin keyfiliğine dayanması demek. Bu durum ise bazı ülkeleri avantajlı, bazılarını ise dezavantajlı duruma getirecek. Hiçbir şekilde anayasa ihlalini ve AB içinde şantajı kabul etmeyeceğiz." diye konuştu.

AB kurumları, Kovid-19'un ekonomik sonuçlarıyla mücadele için hazırlanan 750 milyar avroluk kurtarma programı ve 1 trilyon avronun üzerindeki AB'nin 2021-2027 bütçesi konusunda uzlaşmıştı.

Macaristan ve Polonya, AB fonlarının hukukun üstünlüğü ilkesine bağlanmasına karşı çıktıklarını daha önce açıklamıştı.

Bazı AB üyesi ülkeler, demokratik standartların yetersiz olduğu gerekçesiyle Polonya ve Macaristan'ı eleştiriyor. AB kurumlarının bütçe üzerinde anlaşmak için yürüttükleri müzakerelerde özellikle Avrupa Parlamentosu, fonların dağıtımını "hukukun üstünlüğü" şartına bağlamak istiyordu.