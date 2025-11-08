İSTANBUL 22°C / 15°C
8 Kasım 2025 Cumartesi
  • AB'de emeklilerin tepkisi kararı belirledi: Oy birliğiyle kabul edildi
Dünya

AB'de emeklilerin tepkisi kararı belirledi: Oy birliğiyle kabul edildi

Fransa Ulusal Meclisi, 2026 sağlık sigortası bütçesinin gelirlere ilişkin ilk kısmını 176 “evet” oyuyla kabul etti. Proje, bir sonraki aşama için Senato'ya gönderildi.

8 Kasım 2025 Cumartesi 20:59
AB'de emeklilerin tepkisi kararı belirledi: Oy birliğiyle kabul edildi
Fransa'da Ulusal Meclis'te 2026 yılı için sağlık sigortası bütçesi projesinin gelirlere ilişkin ilk kısmı görüşüldü.

Projenin ilk kısmı, Meclis Genel Kurulu'nda yapılan oylamada 161 "hayır" oyuna karşı 176 "evet" oyuyla kabul edildi.

Bu oylamayla beraber 2026 sağlık sigortası bütçesi projesinin ilk kısmı, parlamentonun üst kanadı olan Senato'ya gönderildi.

Fransız sendikaların çağrısıyla emekli vatandaşlar, Paris dahil onlarca kentte 6 Kasım'da 2026 bütçesi ve 2026 sağlık sigortası bütçesi projelerindeki kemer sıkma önlemlerine karşı sokağa inmişti.

Göstericiler, emeklilik maaşlarının artırılmasını, sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılmasını ve daha adil bir vergilendirme sistemine geçilmesini talep etmişti.

