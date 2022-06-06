AB'de kritik oylama! Lobiciler istila etti

Avrupa Parlamentosu bu hafta üye ülkelerle yapılacak nihai müzakereler öncesinde küresel ısınmaya yol açan emisyon salımlarını önümüzdeki on yıl içerisinde daha sert bir biçimde düşürmeyi amaçlayan bir dizi teklif üzerinde son aşamayı tamamlamaya hazırlanıyor.

Görüşülecek önlemler arasında Avrupa'nın karbon piyasasının güncellenmesi, ithal ürünlere karbondioksit maliyetlerinin uygulanması için tarifeler belirlenmesi ve 2035 yılından itibaren fosil yakıt ile çalışan araçların satışlarına yasak getirilmesi gibi adımlar yer alıyor.

Reuters'ın gördüğü e-postalar parlamentonun çevre komitesinin onay verdiği ve parlamentoda önümüzdeki günlerde oylanacak maddelerden memnun olmayan lobicilerin son bir atağa kalktığını gösteriyor.

AB yasa yapıcılarından Marie Toussaint "Lobicilerin talep ve ısrarlarından bunalmış durumdayız" dedi.

Gerilim yaratan noktalardan biri AB'nin Avrupalı şirketlere yabancı rakipleri ile rekabet etmelerine olanak sağlayan ve bu şirketlerin iklim politikalarının daha gevşek olduğu bölgelere gitmesini önlemek için sağladığı karbondioksit izinlerinde değişikliğe gitmek istemesi.

ÇİMENTO, ÇELİK, GÜBRE'YE DAHA FAZLA VERGİ

Birlik 2030 yılına kadar yeni bir karbon salımı denetim mekanizması (CBAM) kurulmasını teklif ederken bu durum çimento, çelik ve gübre gibi daha fazla karbon salımına neden olan endüstrilere ek vergiler getirilmesinin önünü açıyor.

Avrupa Komisyonu, 2036'ya kadar karbondioksit izinlerinin aşamalı olarak kaldırılmasını önermişti ve Avrupa çelik derneği EUROFER geçen hafta parlamenterleri tarihin öne alınmasına karşı uyarmıştı.

AB, Dünya Ticaret Örgütü kurallarını ihlal etmemek için yeni karbon salımı denetim mekanizması devreye girdiğinde karbondioksit izinlerinin sona ermesi gerektiğini açıkladı.

Karbondioksit maliyetlerinin artması, AB'nin iklim değişikliğiyle mücadele planlarında önemli bir araç konumunda bulunuyor. AB emisyon salımlarını azaltan işletmelere finansal teşvik verdi. AB karbon fiyatlarındaki artış, son yıllarda çevreyi kirleten işletmelerin maliyetlerini artırırken, aynı zamanda hükümetlerin bütçesine milyarlarca euro kaynak toplanılmasını sağladı.

KARBONDİOKSİT İZİNLERİNİN DAHA FAZLA KULLANILMASI TALEBİ

Birçok sektör karbondioksit izinlerinin daha uzun süre kullanılmasını talep ediyor. EUROFER, Cefic ve Cembureau tarafından parlamenterlere gönderilen yeni bir açıklamada bu izinlerin hızlı bir şekilde sona erdirilmemesi uyarısında bulunuldu. EUROFER, iklim yasası oylamasından önce bugün parlamenterle "akşam yemeğinde" biraraya gelerek fikrini belirtecek.

EUROFER sözcüsü, Avrupa çelik firmalarının AB iklim hedeflerini desteklediğini ve 60 adet düşük karbon projesinin devam ettiğini ancak karbondioksit izinlerinin aşamalı olarak kaldırılmasının karbon maliyetlerini artıracağını söyledi.

Tarım sektöründe faaliyet gösteren Copa-Cogeca da çevre komitesinin onay verdiği planın "fazla iddialı" olduğu ve tarıma "ek bir yük" getireceği konusunda uyarıda bulundu.

Copa-Cogeca, yeni bir karbon salımı denetim mekanizmasının hızlı bir şekilde devreye alınmasının, artan doğalgaz ve hammadde maliyetleri nedeniyle son aylarda yükselen ithal gübre fiyatlarını daha da artıracağını açıkladı.

OTO VE HAVACILAR

Otomobil sektöründeki lobiciler parlamenterleri 2035'te havayı kirleten otomobil satışlarını sona erdirme planlarına karşı çıkmaya çağırırken, havalimanı sektöründeki lobiciler bu yasadaki önerilerin uçuşlar için karbondioksit maliyetlerini artıracağı uyarısında bulundu.

AB'nin 2030 yılına kadar karbon salımını azaltma hedefine yönelik parlamentonun müzakerecisi olan Jytte Guteland, iklim değişikliği konusunda daha hızlı adım atılması çağrısında bulunan seçmenlerin göz önünde bulundurulması çağrısı yaptı.

Guteland "Toplum, iklim için daha fazlasını yapmamızı tercih ediyor" dedi.

Bazı parlamenterler hala kararsızken, AB yetkilileri oylama sonuçlarının belirsiz olduğunu söyledi.