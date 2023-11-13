AB'de kritik toplantı! Gazze, Ukrayna ve Kafkasya için bir araya geldiler

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Brüksel'deki AB Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Gazze konusunda AB adına dün gece yaptığı açıklamayı hatırlattı.

AB'nin Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması için çatışmalara "aralar" verilmesi çağrısında bulunduğunu vurgulayan Borrell, şunları söyledi:

"Çatışmalara acilen aralar verilmesini istiyoruz. Bunu çoğul olarak ifade ediyorum. Ara değil, aralar verilmesi. Bu acilen yapılmalı ve Gazze'deki halkın vahim durumunu hafifletmek için insani koridorlar oluşturulmalı. İsrail'e sivillerin korunması için azami itidal göstermesi çağrısında bulunuyoruz."

Gazze'de acilen su, gıda ve yakıt gibi temel malzemelere ihtiyaç duyulduğunu yineleyen Borrell, "Bu yardım sınırda hazır ve Gazze'ye girmeyi bekliyor." dedi.

Borrell, bugünkü toplantıda sadece Gazze'deki vahim durumu konuşmayacaklarını, aynı zamanda sonrasına bakacaklarını ve Filistin meselesine çözümü de ele alacaklarını aktardı.

"Bunun için ateşkes çağrısı ihtimalini görüşecek misiniz?" sorusu yöneltilen Borrell, 27 AB üyesi adına dün yapılan açıklamada "acilen insani aralar" verilmesi çağrısı yaptıklarını, AB ülkelerinin ortak tutumunun bu olduğunu bildirdi.

Gazze'de olanların Ukrayna savaşını gölgelemesinden endişe duyup duymadığı sorulan Borrell, "Birçok çatışma doğası gereği diğerlerinden farklıdır. Gazze'de olanlarla Ukrayna'yı kıyaslayabilir misiniz? Ancak şu çok açık ki dünyanın algısı göz önünde bulundurulmalı ve çifte standart önlenmelidir." diye konuştu.

Borrell, Ukrayna'da savaşın devam ettiğini, Ukrayna'nın ihmal edilmemesi gerektiğini belirterek, bugünkü toplantıda Ukrayna'ya yardımları konuşacaklarını aktardı.

AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda ayrıca Azerbaycan-Ermenistan meselesi ve Güney Kafkasya'daki durum görüşülecek. Toplantı sonrasında AB-Batı Balkanlar Toplantısı bakanlar düzeyinde yapılacak.