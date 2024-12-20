AB'de kriz telaşı! Karşı hazırlık çağrısı yaptılar

Brüksel'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi'nde, AB'nin dünyadaki durumu, dayanıklılık, krizlere hazırlıklı olma, kriz önleme ve müdahale, göç ve diğer konulara ilişkin sonuç bildirisi kabul edildi. Liderler, değişen dünya düzenine karşı AB'nin krizlere hazırlık ve dayanıklılığını güçlendirme ihtiyacını vurgulayarak, kriz yönetimine yönelik sivil ve askeri yaklaşımın koordineli şekilde yürütülmesinin altını çizdi.

Bildiride, "Bu yeni hazırlık zihniyeti, AB'nin direncini güçlendirmek, değerlerini korumak, ekonomik başarısı ile rekabet gücünü muhafaza etmek ve iklim değişikliğine uyum sağlamak için gereklidir" denildi.