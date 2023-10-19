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Dünya

AB'de panik! Vize serbestisinde değişikliğe gidilecek

Avrupa Birliği (AB), üye ülkelere, vize serbestisi anlaşmalarını askıya almayla ilgili esneklik sağlayacak tedbirlere hazırlanıyor.

AA19 Ekim 2023 Perşembe 12:03 - Güncelleme:
AB'de panik! Vize serbestisinde değişikliğe gidilecek
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AB Komisyonundan yapılan açıklamada "Gelişen jeopolitik bağlam, vizesiz seyahatle bağlantılı yeni zorlukları da beraberinde getirdi. Bu nedenle, AB'nin vizesiz seyahatin kötüye kullanılması durumlarını ele alacak donanıma sahip olması büyük önem taşıyor." denildi.

Açıklamada bu durumlara örnek olarak "AB'nin vize politikasıyla uyum eksikliği nedeniyle artan düzensiz göç, vizesiz ülkelerdeki yatırımcıların vatandaşlık programları veya göçmenlerin devlet destekli araçsallaştırılması gibi hibrit tehditler" gösterildi.

Yeni kurallara göre, üye ülkeler vize serbestisi uygulamalarını askıya alabilmek için daha geniş ve esnek gerekçeleri öne sürebilecek.

AB, vize serbestisi rejimi uyguladığı 60 ülkeden bazılarından düzensiz göçmen girişi yaşanmasından endişe ediyor.

AB Komisyonunun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson konuya ilişkin açıklamasında, geçen sene AB'ye vizesiz seyahat uygulamasının bulunduğu üçüncü ülkelerden yaklaşık 150 bin kişinin sığınma başvurusu yaptığını bildirerek, "Vizesiz seyahat böyle kullanılmamalı." dedi.

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