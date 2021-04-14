14 Nisan 2021 Çarşamba 09:11 - Güncelleme: 14 Nisan 2021 Çarşamba 09:11

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 6 Nisan'da Ankara'da yaşanan protokol krizinden bu yana ilk kez görüştüğü Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'i krizin gelecekte bir daha tekrarlanması konusunda uyardı.

Haftalık olağan toplantıda konuşan Leyen, böylesi bir durumun tekrar etmesine bir daha asla izin vermeyeceğini açıkça belirtti, Michel de Ankara'da yaşanan hadiseden ötürü derin üzüntü duyduğunu belirterek güvence verdi. AB Komisyonu, Leyen'e Michel ile protokolde aynı şekilde davranılması gerektiğini savunuyor.

5 MADDELİK PLAN

Leyen görüşmede ayrıca böyle krizleri ortaya çıkarabilecek güç mücadelesini önlemek adına 5 maddelik bir plan da sundu. Ancak AB Konseyi bu 5 maddeyi kendilerini zayıflatmaya yönelik bir girişim ve 27 ülkeye baskı dayatması olduğunu belirtti.