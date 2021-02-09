AB'de 'Rusya' çatlağı! Tepkiler dinmiyor: Yanlış ve kötü bir adım

AA 09 Şubat 2021 Salı 17:34 - Güncelleme: 09 Şubat 2021 Salı 17:49

Sözcü Müller, Polonya kamu radyosuna yaptığı açıklamada, Borrell'in, 4-6 Şubat'ta Moskova'ya yaptığı ziyaretin "yanlış ve kötü bir adım" olduğunu söyledi.

Müller, Rusya'nın 5 Şubat'ta Almanya, Polonya ve İsveç'in birer diplomatını sınır dışı ettiğini, söz konusu ülkelerin de misillemede bulunarak bir Rus diplomatını sınır dışı etme karar aldığını hatırlattı.

Rusya'nın attığı adımların diplomatik ilişkilerde kabul edilemez olduğunu ve Borrell'in kendi propagandası için ziyareti kullandığını savunan Müller, "Borrell'in ziyareti çok yanlış bir karardı ve çok kötü bir adımdı." dedi.

- AB MİLLETVEKİLLERİ BORRELL'İN İSTİFASINI İSTEMİŞTİ

Avrupa Parlamentosundaki 70'den fazla milletvekili, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e mektup yazarak, Borrell'in geçen haftaki Rusya ziyaretinde "küçük düşürücü" gelişmeler karşısında AB'nin çıkarlarını savunamadığı, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un basın toplantısında AB'ye yönelik eleştirilerine karşı çıkmadığı, 3 AB ülkesinin diplomatlarının "istenmeyen kişi" ilan edilmeleri karşısında ziyaretini sonlandırarak kararlı bir sinyal vermediği gerekçesiyle istifasını istemişti.