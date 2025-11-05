İSTANBUL 19°C / 15°C
Dünya

AB'de skandal sansür! İsrail eleştirisi pahalıya patladı

Brüksel'e yeni atanan İtalyan gazeteci Gabriele Nunziati'nin, AB Komisyonu'na, 'Gazze Şeridi'nin neredeyse tamamını ve sivil altyapıyı yok eden İsrail'in, Gazze'nin yeniden inşası için tazminat ödemesi gerektiğine inanıyor musunuz?' sorusunu sorması işten atılmasına yol açtı.

5 Kasım 2025 Çarşamba 14:56
AB'de skandal sansür! İsrail eleştirisi pahalıya patladı
İtalyan Nova Haber Ajansı muhabiri Gabriele Nunziati, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerine sorduğu Gazze sorusunun ardından işini kaybetti.

Brüksel'e yeni atanan İtalyan gazeteci Nunziati, 13 Ekim'deki basın toplantısında, AB Komisyonu sözcülerine "Rusya'nın Ukrayna'nın yeniden inşası için tazminat ödemesi gerektiğini defalarca tekrarladınız. Gazze Şeridi'nin neredeyse tamamını ve sivil altyapıyı yok eden İsrail'in, Gazze'nin yeniden inşası için tazminat ödemesi gerektiğine inanıyor musunuz?" sorusunu yöneltti.

Baş Sözcü Paula Pinho da soruyu "Kesinlikle ilginç bir soru ve bu aşamada herhangi bir yorumda bulunmayacağım." diyerek yanıtladı.

Ardından Avrupa Parlamentosu (AP) Sol grup mensubu İtalyan Milletvekili Gaetano Pedulla, sorudan birkaç gün sonra Nunziati'nin işine son verildiğini duyurdu.

Olayı, AA muhabirine doğrulayan Nunziati, detayları ise açıklayamayacağını kaydetti.

Alman siyasetçi Ursula von der Leyen başkanlığındaki AB Komisyonu, İsrail'in Gazze'deki soykırımı karşısında Tel Aviv yanlısı tutum takınmakla eleştiriliyor.

