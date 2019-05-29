29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0434
  • 6,7509
  • 248.691
  • 86.777
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

AB'de ''taht oyunları'' başladı

Gayriresmi bir zirve için akşam yemeğinde buluşan liderler, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri sonuçlarını değerlendirerek, Avrupa Birliğinin (AB) yeni başkanlarını belirlemek için zorlu ve uzun soluklu olması beklenen müzakere sürecini başlattı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Brüksel'deki toplantının ardından basın toplantısı düzenleyen AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, AP seçimlerine katılım oranının son 25 yılın en yükseği olduğuna değinerek, bundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tusk, seçim sonuçlarına göre AP'nin seçmenleri daha iyi temsil eden bir şekil aldığını belirterek, Parlementonun ulusal hassasiyetlere dayalı farklılıkları daha iyi yansıtacağı değerlendirmesinde bulundu.

Yeni AB Komisyonu başkanının, seçilebilmesi için Birliğin kurucu anlaşmaları gereği AP'nin ve AB Konseyinin de onayını alması gerektiğini anımsatan Tusk, bundan sonraki süreçte AB kurumlarının başkanlarının belirlenmesi için AP ve AB üyesi ülkelerin temsil edildiği Konsey ile istişarelere başlayacağını ifade etti.

Tusk, "Bugünkü toplantıda sadece süreci ele aldık, başkanlıklar için isimler ise gündeme gelmedi." dedi.

Öte yandan, Tusk, seçmenlerin Avrupa yanlısı partilere oy vermesinin önemli bir nedeninin de Brexit olduğunun altını çizdi.

Irak´ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde teröristlerin yuvalandığı alanlara harekat

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Binali Yıldırım sanayi esnafıyla iftar yaptı

Binali Yıldırım sanayi esnafıyla iftar yaptı

Esed rejiminin saldırınlarda 24 sivil yaşamını yitirdi

Esed rejiminin saldırınlarda 24 sivil yaşamını yitirdi

Başkan Erdoğan-Salih görüşmesi sona erdi

Başkan Erdoğan-Salih görüşmesi sona erdi

Yıldırım, Topbaş'ı ziyaret etti

Yıldırım, Topbaş'ı ziyaret etti

Oktay'dan 'Pençe' mesajı: Rabbim ordumuzu muzaffer kılsın

Oktay'dan 'Pençe' mesajı: Rabbim ordumuzu muzaffer kılsın

Fenerbahçe'nin eski başkanı vefa etti

Fenerbahçe'nin eski başkanı vefa etti

Karşılıklı balkonlardan birbirlerine ateş ettiler

Karşılıklı balkonlardan birbirlerine ateş ettiler

Ruhani'nin danışmanı eşini öldürdü

Ruhani'nin danışmanı eşini öldürdü
 

POPÜLER HABERLER

Irkçı siyasetçi Kur’an-ı Kerimi yırttı

Irkçı siyasetçi Kur’an-ı Kerimi yırttı

Milyonlar izledi! Matematik öğretmeni bakın ne yaptı...

Milyonlar izledi! Matematik öğretmeni bakın ne yaptı...

Ecrin cinayetinde yeni gelişme

Ecrin cinayetinde yeni gelişme

İkinci el araç alacaklar dikkat! İşte o 45 model

İkinci el araç alacaklar dikkat! İşte o 45 model

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA