Dünya

AB'de ''Wall Street''i andıran çöküş: Hisseler çakıldı

Yatırımcıların ABD teknoloji sektöründeki aşırı değerlemelere yönelik endişeleri Avrupa piyasalarına da yansıdı. Teknoloji hisseleri yüzde 2'yi aşan kayıpla başı çekerken, Stoxx Europe 600 endeksi haftayı eksiyle tamamladı.

AA7 Kasım 2025 Cuma 21:08 - Güncelleme:
AB'de ''Wall Street''i andıran çöküş: Hisseler çakıldı
Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,55 düşerek 564,79 puandan kapandı.

Avrupa'nın teknoloji şirketlerinin hisseleri ortalama yüzde 2,07 düşüşle kayıplara öncülük etti.

Otomotiv ve yedek parçaları endeksi yüzde 0,58 artarken, banka hisseleri ortalama yüzde 0,85 değer kaybetti.

Petrol ve gaz şirketlerinin hisseleri de 0,07 düşüş gösterdi.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,18 düşerek 7.950,18 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,35 değer kaybıyla 42.912, puana ve Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,69 azalarak 23.569,96 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,55 azalarak 9.682,57 seviyesinden kapandı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.33 itibarıyla yüzde 0,23 artışla 1,157 seviyelerinden işlem gördü.

ABD teknoloji şirketlerine ilişkin "yüksek değerleme" endişelerinin sürmesi Avrupa pay piyasalarında risk iştahını düşük tutuyor.

Avrupa'da yatırımcıların özellikle ABD teknoloji sektöründe aşırı yüksek değerlemelere ilişkin endişeleri artarken, aşırı değerlemelerin dünya çapındaki yatırımcıları daha temkinli hale getirmesi dikkati çekiyor.

Başlıca ABD teknoloji hisselerindeki sert düşüşler, piyasada aşırı değerlenme ve potansiyel olarak keskin düzeltme endişelerini daha da artırıyor.

