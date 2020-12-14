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Dünya

AB'deki 'Türkiye' hamlesi hüsranla sonuçlanmıştı... Miçotakis'e ağır sözler: Cahil ve beceriksiz

Yunanistan muhalefeti, AB Liderler Zirvesi'nde Türkiye'ye karşı yaptırım kararı çıkaramayan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e sert sözlerle yüklendi.

14 Aralık 2020 Pazartesi 12:20 - Güncelleme: 14 Aralık 2020 Pazartesi 12:20
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AB üyesi ülkelerin liderlerinin toplandığı Brüksel’deki zirveden, Yunan hükümetinin yoğun baskılarına rağmen, Türkiye’ye yönelik yaptırım kararı çıkmamıştı. Yunanistan Parlamentosu’ndaki tüm muhalefet partileri, AB Zirvesi kararlarının ardından Yunan hükümetini kınadı.

Syrıza lideri, eski Başbakan Aleksis Çipras, kararın "ülke için başka bir diplomatik yenilgi” olduğunu söyledi. Çipras, Miçotakis için “Belli ki ülkenin egemenlik haklarını ve çıkarlarını savunamıyor” dedi.

Değişim Hareketi Başkanı Fofi Gennimata, “Türkiye'ye yaptırım davası fiyaskoyla sonuçlandı ve bizzat hükümet ve başbakan yenilgiye uğradı" ifadelerini kullandı.

Aşırı sağ Yunan Çözümü Partisi’nin Başkanı Kyriakos Velopoulos ise hükümeti “cahil ve beceriksiz” şeklinde eleştirdi.

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