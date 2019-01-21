AB'den 9 kişi hakkında yaptırım kararı
AB, kimyasal silah kullanımında rolü bulunan Suriye Bilimsel Çalışma ve Araştırmalar Merkezi ile Rus Askeri İstihbarat Servisi yetkilileri dahil 9 kişiye yaptırım uygulama kararı aldı.
- AA
AB, kimyasal silah kullanımında rolü bulunan Suriye Bilimsel Çalışma ve Araştırmalar Merkezi (SSRC) ile Rus Askeri İstihbarat Servisi yetkilileri dahil 9 kişiye yaptırım uygulama kararı aldı
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