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AB'den 9 kişi hakkında yaptırım kararı

AB, kimyasal silah kullanımında rolü bulunan Suriye Bilimsel Çalışma ve Araştırmalar Merkezi ile Rus Askeri İstihbarat Servisi yetkilileri dahil 9 kişiye yaptırım uygulama kararı aldı.

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AB, kimyasal silah kullanımında rolü bulunan Suriye Bilimsel Çalışma ve Araştırmalar Merkezi (SSRC) ile Rus Askeri İstihbarat Servisi yetkilileri dahil 9 kişiye yaptırım uygulama kararı aldı 
 

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