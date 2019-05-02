19°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,964
  • 6,6989
  • 243.624
  • 95.144
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

AB'den ABD'nin Küba kararına tepki

Avrupa Birliği (AB), ABD'nin Küba'da iş yapan yabancılara dava açılmasını sağlayacak Helms-Burton Yasası'nı yürürlüğe koymasından 'derin üzüntü' duyulduğunu bildirdi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Washington yönetiminin Küba'da iş yapan yabancılara ABD'de dava açılmasını sağlayacak Helms-Burton Yasası'nı yürürlüğe koyması hakkında yazılı açıklama yaptı.

Kararın, AB-ABD arasında 1997 ve 1998 yılında yapılan anlaşmalardaki taahhütlerin ihlali olduğuna dikkatin çekildiği açıklamada, "Avrupa Birliği, ABD'de Helms-Burton Yasası'nın yürürlüğe girmesinden derin üzüntü duyuyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, söz konusu yasanın gereksiz anlaşmazlığa neden olacağı, transatlantik ortaklığının güven ve öngörülebilirliğine zarar vereceği kaydedildi.

 "ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRI"

Küba ile ilgili tek taraflı ve sınır ötesi tedbirlerin uygulanmasının "uluslararası hukuka aykırı" olduğu belirtilen açıklamada, AB'nin de, Küba ile ilgili ABD cezalarını uygulayan herhangi bir mahkeme kararını tanımayan Engelleme Yasası'nın yürürlüğe sokulması ve Dünya Ticaret Örgütü'ndeki (DTÖ) hakların kullanılması gibi gerekli bütün adımları atacağı ifade edildi.

SÜREÇ

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, geçtiğimiz günlerde, Küba'da 1959'da yapılan devrimin ardından ülkedeki Amerikalıların elinden alınan mal varlıklarını işleten yabancı firmaların dava edilmesinin önündeki yasağın 2 Mayıs'tan itibaren kaldırılacağını açıklamıştı.

Yasağın kaldırılmasıyla Küba'da o dönemde ABD'lilerin elindeki mal varlıklarını alıp işleten çoğu Avrupalı çok sayıda yabancı firmaya karşı onlarca dava açılabileceği ve milyarlarca dolarlık tazminatların gündeme gelebileceği öngörülüyor.

ABD Kongresi'nde 1996'da kabul edilen Helms-Burton Yasası, Amerikalılara Fidel Castro'nun yönetimi devralmasının ardından el konularak millileştirilen ve çoğu Avrupalı şirketler tarafından işletilen işletmeler için dava açabilmelerine olanak sağlıyordu. Ancak dönemin ABD Başkanı Bill Clinton'dan bu yana başkanlar Küba ile gelecekte varılabilecek olası uzlaşmaya engel teşkil edeceği gerekçesiyle bu kanunu uygulamaya koymuyordu.

AB de, aynı yıl, Avrupalı firmalara Küba ile ilgili ABD cezalarını uygulayan herhangi bir mahkeme kararını tanımamak üzere Engelleme Yasası'nı kabul etmişti.

Korkunç kaza! Motosiklet sürücüsü havada taklalar attı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Barajın kapağı patladı, sel sularına kapılanlar var

Barajın kapağı patladı, sel sularına kapılanlar var

PYD'li teröristler 'Öcalan düşecek' yazısına hırs yaptı

PYD'li teröristler 'Öcalan düşecek' yazısına hırs yaptı

PKK/YPG’li teröristlerin saldırısına karşılık verildi

PKK/YPG’li teröristlerin saldırısına karşılık verildi

KKTC'den AB'ye tepki: 15 yıl önce verdiğiniz sözü tutun

KKTC'den AB'ye tepki: 15 yıl önce verdiğiniz sözü tutun

Çemezov: Eğer Türkiye, Rus Su-57 savaş uçağı almak isterse...

Çemezov: Eğer Türkiye, Rus Su-57 savaş uçağı almak isterse...

Kayıp çocuklardan müjdeli haber! İşte ilk görüntüler

Kayıp çocuklardan müjdeli haber! İşte ilk görüntüler

İçişleri Bakanlığı’nın güvenlik tedbirleri sonuç verdi

İçişleri Bakanlığı’nın güvenlik tedbirleri sonuç verdi

Sıkı takip! Başkan Erdoğan bizzat denetleyecek

Sıkı takip! Başkan Erdoğan bizzat denetleyecek
 

POPÜLER HABERLER

Akılalmaz görüntüler! 2 kurşun yedi sopayla direndi...

Akılalmaz görüntüler! 2 kurşun yedi sopayla direndi...

Mehmetçiğe süper lazer silah geliyor

Mehmetçiğe süper lazer silah geliyor

Selimiye Camisi ramazana hazırlanıyor

Selimiye Camisi ramazana hazırlanıyor

Diriliş Ertuğrul'da nefesler kesildi! 147. bölümde neler olacak?

Diriliş Ertuğrul'da nefesler kesildi! 147. bölümde neler olacak?

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA