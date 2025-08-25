İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Ağustos 2025 Pazartesi / 2 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,0001
  • EURO
    48,0329
  • ALTIN
    4434.64
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • AB'den ABD'ye UCM yaptırımı tepkisi: Derin üzüntü duyuyoruz
Dünya

AB'den ABD'ye UCM yaptırımı tepkisi: Derin üzüntü duyuyoruz

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD'nin UCM yetkililerine yönelik yaptırımlarından dolayı derin üzüntü' duyduklarını belirtti.

AA25 Ağustos 2025 Pazartesi 11:17 - Güncelleme:
AB'den ABD'ye UCM yaptırımı tepkisi: Derin üzüntü duyuyoruz
ABONE OL

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) 4 yetkilisine karşı aldığı yaptırım kararından dolayı "derin üzüntü" duyduklarını belirtti.

AB Dış İlişkiler Servisinden (EEAS) yapılan açıklamada, Kallas'ın konu hakkındaki ifadelerine yer verildi.

Kallas, UCM'nin uluslararası adalet ve cezasızlıkla mücadelenin "temel taşı olduğunu, en ağır suçların faillerinden hesap sorduğunu ve mağdurlara seslerini duyurma imkanı verdiğini" kaydederek AB'nin Mahkemeye verdiği desteği "kararlıkla" sürdürdüğünü aktardı.

Washington'un UCM'den iki savcı yardımcısı ve iki yargıca yaptırım uygulama kararını "derin üzüntüyle" karşıladıklarını belirten Kallas, "Bu karar, savcılık ofisinin işleyişini ve devam eden soruşturmaları etkileyebilir." uyarısında bulundu.

Kallas, UCM'nin bağımsız ve tarafsız şekilde çalışabilmesi gerektiğini ifade ederek, mahkeme, seçilmiş yetkilileri, personeli ve UCM'yle işbirliği yapanlara yönelik saldırı ve tehditlerin "kabul edilemez" olduğunu kaydetti.

- TÜM DEVLETLERE "UCM İLE İŞBİRLİĞİ" ÇAĞRISI

AB'nin UCM ve personelinin dış baskı ve tehditlere karşı korunmasını sağlamak için tam destek ve katkı sağlayacağını vurgulayan Kallas, "Tüm devletleri, UCM ile tam işbirliği içinde olmaya, özellikle de bekleyen tutuklama emirlerini derhal yerine getirmeye ve gönüllü anlaşmalar yapmaya çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

Kallas, ABD Başkanı Donald Trump'ın söz konusu yaptırım kararına ilişkin kararnamesinin etkilerini takip ettiklerini ve ne gibi adımlar atabileceklerini değerlendireceklerini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 20 Ağustos'ta yaptığı yazılı açıklamada, Trump'ın ilgili başkanlık kararnamesi uyarınca UCM üyesi 4 ismi "İsrail aleyhindeki tutumları" nedeniyle yaptırım listesine eklediklerini duyurmuştu.

Rubio, UCM yargıçları Kimberly Prost ile Nicolas Guillou'nun yanı sıra savcı yardımcıları Nazhat Shameem Khan ve Mame Mandiaye Niang'ı yaptırım listesine aldıklarını belirtmişti.

ABD'li Bakan açıklamasında, "Bu kişiler, Uluslararası Ceza Mahkemesinin ABD veya İsrail vatandaşlarını, bu ülkelerin rızası olmaksızın soruşturma, tutuklama, gözaltına alma veya yargılama çabalarına doğrudan katılan yabancı kişilerdir. Mahkeme, ABD ve yakın müttefikimiz İsrail'e karşı hukuk savaşı için bir araç olarak kullanılan bir ulusal güvenlik tehdididir." ifadelerini kullanmıştı.

  • AB Dış İlişkiler
  • Güvenlik Politikası
  • Kaja Kallas
  • ABD Yaptırımları

ÖNERİLEN VİDEO

İstanbul'a yağmur sürprizi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.