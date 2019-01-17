AB'nin İran'la ticareti kolaylaştırmak için tasarladığı 'Özel Ödeme Aracı' yakında devreye girecek

ABD’nin yaptırımlarına karşı Avrupa Birliği’nin (AB) İran'la ticareti kolaylaştırmak için tasarladığı Özel Ödeme Aracı (Special Purpose Vehicle-SPV) mekanizmasının yakında devreye gireceği belirtildi.

İran’ın resmi haber ajansı IRNA’ya isminin verilmemesi şartıyla açıklamalarda bulunan Avrupalı bir yetkili, AB’nin İran ve P5+1 (ABD, Çin, Rusya, İngiltere, Fransa ve Almanya) ülkeleri arasında imzalanan nükleer anlaşmayı uygulama konusundaki kararlılığının devam ettiğini belirtti.

İran’dan bu konuda daha yapıcı bir rol oynamasını istediklerini söyleyen yetkili, İran’ın nükleer taahhütlerini yerine getirmeye devam etmesini beklediklerini ifade etti.

Nükleer anlaşmanın, İran’ın nükleer silah edinmesini engellemeyi amaçladığını ve bu amacını yerine getirdiğini vurgulayan yetkili, “Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, raporlarında İran'ın nükleer taahhütlerini yerine getirdiğini doğruladı. İran’la varılan nükleer anlaşmadan başka güvenilir barışçıl bir alternatif yok.” ifadelerini kullandı.

“Özel Ödeme Aracı ilgili çalışmalar son aşamasında”

Nükleer anlaşmayı korumak için AB’nin somut çözümler üretip uygulamaya koyduğunu belirten yetkili, “(Yaptırımlardan Avrupa şirketlerini korumak için) ‘engelleme yasasını’ güncelleme ve Avrupa Yatırım Bankası'na dış yatırımların finansmanı yetkisi verme kararı aldık.” şeklinde konuştu.

AB olarak İran ile Özel Ödeme Aracı mekanizması kurulması için kararlı olduklarını belirten yetkili, “Çalışmalar son aşamasına geldi.” ifadelerini kullandı.

ABD-AB arasında ekonomik bağların ve dolar hâkimiyetinin SPV mekanizmasının devreye girmesini erteleyen sebepler arasında olduğunu söyleyen yetkili, AB’nin ABD ekonomisinin esiri haline geldiğini ve bağımsızlıkları için bir karar vermeleri gerektiğini sözlerine ekledi.

İran'dan AB'ye mali mekanizma eleştirisi

AB'nin SPV'yi uygulamaya bir türlü geçirememesi İranlı yetkililer tarafından sert sözlerle eleştirilmiş, İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Behram Kasımi, SPV konusundaki gecikmesinin kabul edilemez olduğunu belirtmişti.

İran Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Üyesi Alaaddin Burucerdi ise gecikmeyle ilgili yaptığı açıklamada Avrupa ülkelerinin ABD baskısına karşı kendi iktidarlarını bile koruyamadıklarını belirterek, "Avrupalılar ABD'nin baskılarına direnemezse kaybeden Avrupalı şirketler olacaktır. Bu şartlarda İran, Rusya ve Çin'le ilişkilerini daha da güçlendirecektir." şeklinde konuşmuştu.