AB'den Alman savunma şirketi Diehl'e ceza

AB Komisyonu, Almanya merkezli savunma firması Diehl ile İsviçre merkezli Ruag'ın el bombaları satışında kartel oluşturduklarının belirlendiğini duyurdu.

Açıklamada, Diehl ve Ruag'ın 2007 ile 2021 yılları arasında Avrupa ülkelerini aralarında bölüşerek sadece kendi el bombalarını sattıkları kaydedildi.

Firmaların kartele dahil olduklarını kabul ettiğine dikkat çekilen açıklamada, Ruag firmasının karteli Komisyon'a ifşa ettiği için para cezasına çarptırılmadığı, Diehl'in de işbirliği yaptığı için indirim alarak 1,2 milyon avro para cezasına çarptırıldığı bildirildi.

AB, söz konusu savunma şirketlerinin aralarında kartel oluşturup oluşturmadıklarını belirlemek üzere inceleme yapıyordu.

AB ülkelerinde faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi AB Komisyonu'nda bulunuyor.

AB Komisyonu, söz konusu incelemede rekabet veya antitröst yasalarına aykırı bir durum tespit ederse buna son veriyor ve firmalara para cezaları uyguluyor.