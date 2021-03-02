İSTANBUL 8°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
02 Mart 2021 Salı / 18 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3198
  • EURO
    8,8117
  • ALTIN
    407.989
  • BIST100
    1534.76
Dünya

AB'den Almanya'ya soruşturma

Avrupa Birliği (AB), Almanya'nın linyit santrallerinin erken kapatılması durumunda maddi zararlarını karşılama girişimine yönelik soruşturma başlattı.

AA02 Mart 2021 Salı 15:42 - Güncelleme: 02 Mart 2021 Salı 15:42
ABONE OL

AB Komisyonu, Almanya'nın iklim değişikliğiyle mücadele amacıyla hazırladığı tazminat planının kamu destek kurallarına uyup uymadığının soruşturulacağını açıkladı.

Açıklamada, Almanya'nın, yasaları uyarınca kömürden elektrik üretimini 2038 yılına kadar bitireceği anımsatıldı.

Almanya'nın, linyit santrallerinin erken kapatılmasını teşvik etmek için üreticilerle 4,35 milyar avroluk tazminat ödenmesini içeren anlaşmalar yapmaya karar verdiğine işaret edilen açıklamada, söz konusu uygulamanın AB mevzuatına uygun olup olmadığının değerlendirileceği kaydedildi.

AB üyesi ülkelerin kamu desteklemelerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi AB Komisyonu'nun görev alanına giriyor.

AB ülkeleri, kamu desteklemelerini sadece rekabete zarar vermeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda kullanabiliyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.