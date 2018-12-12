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AB, Yunanistan'ın Atina Uluslararası Havalimanı'nın işletme hakkını 1 milyar 115 milyon avro karşılığında 20 yıl daha AIA şirketine verilmesini onayladı

Avrupa Birliği (AB), Yunanistan'ın 1 milyar 115 milyon avro karşılığında Atina Uluslararası Havalimanı'nın işletme hakkını 20 yıl süresince AIA şirketine vermesini onayladı.

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AB Komisyonu, Yunanistan'ın Atina Uluslararası Havalimanı'nı işletmek üzere AIA'ya verdiği izni 1 milyar 115 milyon avro karşılığında 20 yıl uzatmasına onay verildiğini açıkladı.

Açıklamada, havalimanı işletme hakkının verilmesinin AB kamu destekleme kurallarıyla uyumlu bulunduğu belirtilerek, AIA'nın ödeyeceği ücretin, serbest piyasa kurallarını yansıttığı ve şirkete usulsüz ekonomik çıkar veya yardım sağlamadığı kaydedildi.

Atina Uluslararası Havalimanı "Eleftherios Venizelos", 1996-2026 dönemini kapsayan bir sözleşme kapsamında kamu-özel ortaklığındaki AIA şirketince işletiliyor. Verilen yeni izinle söz konusu şirket, havalimanını 2046 yılına kadar işletecek.

AB üyesi ülkelerin kamu desteklemelerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi AB Komisyonu'nun görev alanına giriyor. AB ülkeleri, kamu desteklemelerini sadece rekabete zarar vermeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda kullanabiliyor.

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