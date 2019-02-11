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AB'den ayılma kararı İngiltere'yi zarara soktu

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılma kararı (Brexit), İngiliz firmalarının AB bölgesindeki yatırımlarını artırmasına sebep oldu. Yapılan bir araştırma, İngiltere’nin AB’den ayrılma kararının şimdiye dek AB için kârlı olduğunu ortaya koydu.

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TM Dijital Haber Merkezi
 
İngiltere’nin AB’den ayrılma kararı, takvimin başladığı 2016 yılından 2018 sonuna dek İngiliz firmalarının AB ülkelerine yönelik doğrudan yatırımlarını yüzde 12 oranında artırdı. AB’den İngiltere’ye yönelik yatırımlar yüzde 11 oranında düşüş gösterirken, söz konusu yatırım farkı 6,2 milyar dolar olarak AB’nin lehine gerçekleşti.
 
Londra’daki School of Economics’in Ekonomi Performans Merkezi’ndeki araştırmacılar, İngiltere’nin AB’den ayrılma kararı aldığı 2016 ortalarından Eylül 2018’e kadarki süreçte İngiliz firmalarının AB’ye yönelik doğrudan yatırımlarında yüzde 12’lik bir artış gözlendiğini tespit etti.
 
Söz konusu yüzdelik artışın maddî karşılığının 10,7 milyar dolar olduğunu açıklayan araştırmacılar, AB’den İngiltere’ye yapılan yatırımlarda ise yüzde 11’lik bir düşüş gözlendiğini ve bunun maddî karşılığının ise 4,5 milyar dolar olduğunu belirtti.
 
Brexit kararı sonrasında İngiltere’nin yatırım açısından cazibesini kaybetmeye başladığını belirten araştırmacı Thomas Sampson, Reuters’ta yer alan bilgiye göre, “Düşük yatırım ekonomiyi kırılgan hâle getirecektir. Bu durum ise, İngiliz işçilerin yeni iş fırsatlarından mahrum kalmasıyla sonuçlanacaktır.” diye konuştu.
 
BREXIT SÜRECİ
 
İngiltere, 23 Haziran 2016'da yapılan referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almıştı. Brexit sonrasında İngiltere ile AB arasındaki ilişkinin nasıl kurulacağına ilişkin müzakereler sürerken, İngiltere Başbakanı Theresa May’in AB’den istediği tavizleri alması durumunda Brexit anlaşmasının 13 Şubat’a kadar İngiliz Parlamentosu’na sunulması bekleniyor.
 
İngiltere’nin AB’den ayrılacağı 29 Mart 2019’a sayılı günler kaldığını ve henüz bir netlik sağlanamadığını belirten siyasi uzmanlar, Brexit tarihinin ertelenme ihtimalinin güçlendiğini belirtiyor.
 

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