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Dünya

AB'den Batı Balkanlara yatırım

Avrupa Birliği (AB), Batı Balkanlar'ın altyapısının geliştirilmesi için 1,2 milyar avroluk yatırım paketi hazırladı.

AA2 Temmuz 2024 Salı 18:23 - Güncelleme:
AB'den Batı Balkanlara yatırım
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AB Komisyonu, Batı Balkanlar'a yönelik Ekonomik ve Yatırım Planı kapsamında onaylanan altıncı pakete ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamada, paketin Batı Balkanlar için 1,2 milyar avro yatırımı harekete geçirmesinin beklendiğine işaret edildi.

"Bu paket, su temini, sanitasyon, atık su arıtma ve demir yolu taşımacılığının yanı sıra küçük ve orta ölçekli işletmelerde inovasyon ve yeşil dönüşüm alanlarında yeni yatırımları destekleyecek." ifadesi kullanılan açıklamada, yatırımların Batı Balkanlardan ortaklar ve uluslararası finans kurumlarıyla yakın işbirliği içinde gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, yatırım paketinin katılım öncesi fonlardan sağlanan 300 milyon avroluk hibe, AB üyesi ülkeler ve Norveç'ten ilave katkılar, uluslararası finansman kuruluşlarından alınan kredileri içerdiği ifade edildi.

Paketin, Batı Balkanlar Yatırım Çerçevesi operasyon kurulu tarafından onaylandığına dikkat çekilen açıklamada, bunun çevre ve iklim, sürdürülebilir ulaşım ve özel sektörü destek gibi öncelikleri olduğu bildirildi.

Açıklamada, AB'nin 2021-2027 Batı Balkanlar Ekonomik ve Yatırım Planı'nın uzun vadeli ekonomik toparlanmayı teşvik etmeyi, yeşil ve dijital dönüşümü hızlandırmayı, AB ile bölgesel işbirliğini ve yakınlaşmayı teşvik etmeyi amaçladığı hatırlatıldı.

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