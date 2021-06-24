AB'den Belarus ekonomisine yönelik yeni yaptırım kararı

AA 24 Haziran 2021 Perşembe 16:42 - Güncelleme: 24 Haziran 2021 Perşembe 16:46

AB Konseyi, Belarus'ta "artan insan hakları ihlalleri ve sivil topluma, demokratik muhalefete, gazetecilere şiddet yoluyla baskı kurulması, 23 Mayıs'ta Atina-Vilnius seferini yapan Ryanair yolcu uçağının bomba ihbarı sebep gösterilerek Minsk'e zorla indirilmesi ve uçaktaki muhalif gazeteci Roman Protaseviç'in gözaltına alınması" gerekçeleriyle yeni ekonomik yaptırımlar uygulanması kararı alındığını açıkladı.

Buna göre, Belarus'a izleme, gözetleme, internet veya telefon erişimini engellemeyle ilgili teknoloji, ekipman ve yazılımın doğrudan veya dolaylı biçimde gönderilmesi yasaklandı.



Belarus'taki kişi ve kurumlara askeri kullanımı da mümkün olabilen çift kullanımlı ürün ve teknoloji de satılamayacak.



Petrol ürünleri ticareti, potasyum klorür (Potas) ve tütün ürünlerinin üretimi için kullanılan malların ticareti kısıtlandı.



Belarus'un AB sermaye piyasalarına erişim sınırlandırıldı.



Belarus hükümeti ile ülkedeki kamu kurum ve kuruluşlarına sigorta ve reasürans sağlanması yasaklandı.



Avrupa Yatırım Bankası'nın (EIB), Belarus'un kamu sektöründeki projelere ödemeleri durduruldu.



AB'nin ayrı bir yatırım paketi kapsamında Belarus'ta kısıtlayıcı tedbir uyguladığı 166 kişi ve 15 kuruluş bulunuyor.